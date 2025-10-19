Americký rezort diplomacie má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že má „dôveryhodné správy“ o tom, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy, čo Spojené štáty označili za porušenie prímeria. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
„Tento plánovaný útok na palestínskych civilistov by predstavoval priame a závažné porušenie dohody o prímerí a podkopal by významný pokrok dosiahnutý prostredníctvom sprostredkovateľského úsilia,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. „Ak Hamas vykoná tento útok, prijmú sa opatrenia na ochranu obyvateľov Gazy a zachovania integrity prímeria,“ dodalo americké ministerstvo.
Ministerstvo neuviedlo žiadne podrobnosti tohto možného útoku, ani aké kroky by boli v prípade jeho uskutočnenia prijaté. AP pripomína, že americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti upozornil, že ak palestínske hnutie bude pokračovať v zabíjaní ľudí v Gaze, čo ako poznamenal nebolo súčasťou dohody, „nebudeme mať inú možnosť, než tam vstúpiť a zabiť ich“. AFP konštatuje, že Trump neobjasnil, kto konkrétne by proti Hamasu zakročil. Povedal však, že nepošle americké jednotky do Gazy.
Prímerie po mesiacoch krutých bojov
V Pásme Gazy je od minulého piatka v platnosti prímerie, ktoré pozastavilo boje medzi Izraelom a Hamasom. Táto vojna začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a vyžiadala si vyše 67.000 mŕtvych v Gaze. Izraelské útoky zanechali palestínske územie zdevastované a tamojší obyvatelia trpia podvýživou a hladomorom.
V súčasnosti ide o prvú fázu prímeria, ktorá zahŕňa siahnutie izraelských síl v Gaze na stanovené „žlté“ línie a výmenu rukojemníkov a väznených Palestínčanov. USA tvrdia, že informovali garantov dohody o prímerí, ktorými sú okrem Spojených štátov aj Egypt, Katar a Turecko, o porušení prímeria zo strany Hamasu. Hnutie po začiatku prímeria postupne nasadilo svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Okrem toho ozbrojenci tejto skupiny popravili niekoľko civilistov, ktorých označili za kolaborantov.