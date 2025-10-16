Šéf NATO zúri: Takto to s dronmi ďalej nejde! Nové, lacné riešenie na zostreľovanie ponúkli Švédi

ŠTOKHOLM - Európa hľadá rýchle a lacné riešenie proti explozívnym dronom — nový švédsky kinetický interceptor s elektrickým pohonom sľubuje presnosť bez výbuchov a rýchle nasadenie na fronte.
Rutte: Európa musí prestať strieľať miliónové rakety na drony za pár tisíc
Generálny tajomník NATO Mark Rutte si podľa diplomatických zdrojov nebral servítky. Na stretnutí ministrov obrany ostro kritizoval, že európske krajiny stále nemajú lacné a účinné riešenie proti ruským dronom, ktoré denne útočia na ukrajinské mestá aj infraštruktúru. „Takto to ďalej nejde,“ vyhlásil s tým, že Európa potrebuje praktické zbrane, nie preplatené riešenia. Podľa Rutteho je neakceptovateľné, aby armády zostreľovali drony za pár tisíc dolárov raketami v hodnote pol milióna až milión dolárov, a práve preto aliancia podporuje vývoj lacnejších systémov ako švédsky Kreuger 100.
Malé zbrane, veľký problém
Európske armády čelia každodennej hrozbe z malých ruských dronov nabitých výbušninami. Tieto bezpilotné stroje, často typu FPV s optickými vláknami, sa ťažko rušia a ešte ťažšie zostreľujú bežnými prostriedkami. V takej situácii môže byť rozhodujúce, aby krajiny mali k dispozícii účinné a zároveň lacné protiprojektily — nie vždy je rozumné odpovedať drahými lietadlami na lacné hrozby.
Švédska odpoveď: kinetika bez hlavice
O riešenie sa hlási švédska spoločnosť Nordic Air Defence so svojím systémom Kreuger 100. Ako vysvetlil šéf firmy Karl Rosander pre britský denník The Telegraph, systém používa infračervené senzory na lokalizáciu blížiacich sa dronov a následne spúšťa malý elektrický interceptor, ktorý zráža cieľ nárazom vysokou rýchlosťou — bez výbušnej náplne. Podľa Rosandera ide o kinetický zásah: „Interceptor nemá bojovú hlavicu, cieľ zrazí energiou nárazu.“
Výhodou takejto koncepcie je znížené riziko padajúcich horiacich úlomkov či explózií nad civilnými územiami a letiskami — problém, ktorý komplikoval použitie ťažkých protiraketových striel v zastavaných oblastiach. „Nechceme strieľať výbušniny nad civilným priestorom… vyhnete sa drahým raketám a následkom ich fragmentácie,“ vysvetľuje Rosander.
Ako by to fungovalo v praxi
Vizualizácie firmy ukazujú, že systém na vozidle alebo vo výsuvnej odpaľovacej schránke identifikuje priblíženie dvoch FPV dronov nesúcich nálož. Po zameraní nasleduje odpálenie kinetického projektilu, ktorý zasiahne jeden alebo oba drony, čím neutralizuje hrozbu pre konvoj či pozíciu. Interceptory majú byť vypúšťané z ručných zbraní podobných puškám, z modulárnych odpaľovacích boxov alebo priamo z vozidlových zostáv — čo umožňuje rýchle nasadenie v teréne.
Cena rozhoduje
Kľúčovým argumentom výrobcu je cena. Nordic Air Defence tvrdí, že jednotková cena systému je rádovo nižšia — približne 5 000 dolárov za kus — v porovnaní s využitím stíhačiek alebo drahých protiraketových striel, ktorých nasadenie predstavuje miliónové položky. „Je neprijateľné zostreľovať drony, ktoré stoja tisíce dolárov, raketami za pol milióna až milión dolárov,“ upozornil v texte generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Technické parametre a dosah
Podľa dostupných informácií civilná verzia systému dosahuje rýchlosť až 270 km/h a v armádnej konfigurácii by mala byť ešte rýchlejšia. Kreuger 100 je určený na neutralizáciu cieľov do výšky približne 2 kilometrov a namiesto tradičného paliva vsádza na elektrický pohon — zadnú tlačnú vrtuľu napájanú z batérie, čo zjednodušuje logistiku a znižuje prevádzkové náklady.
Prečo môže byť riešenie zaujímavé pre Ukrajinu a Európu
Pre jednotky, ktoré čelia každodennému riziku lacných výbušných dronov, by dostupný, ľahko nasaditeľný a relatívne lacný kinetický interceptor mohol znamenať výrazné zlepšenie ochrany konvojov a opevnení. Systém umožňuje rýchle opätovné nasadenie, menšiu logistiku a znížené riziko škôd na zemi — čo sú presne parametre, po ktorých európske armády i polygóny volajú.