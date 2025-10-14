Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Koniec hrôzy v Gaze? Je čas povoliť dodávky pomoci, vracajú telá rukojemníkov

mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom Šarm aš-Šajchu Zobraziť galériu (3)
mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom Šarm aš-Šajchu (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)
TASR

GAZA - Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini v pondelok vyhlásil, že je načase vpustiť do Pásma Gazy rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci a povoliť vstup zahraničným novinárom na toto palestínske územie. Informuje Lazzarin príspevok na sociálnej sieti X.

„Konečne deň plný pozitívnych emócií a zjednotenia izraelských a palestínskych rodín, ktorý prináša záblesk nádeje po vyše dvoch rokoch úplnej temnoty,“ napísal šéf UNRWA po tom, čo si Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas vymenili rukojemníkov a väzňov. Podľa Lazzariniho nastal čas „budovať budúcnosť mieru prostredníctvom uzdravenia, spravodlivosti a vzájomného porozumenia a obnoviť životy a sny skrz vzdelávanie“. Zároveň treba umožniť prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy v dostatočnom rozsahu, uviedol.

Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov v sobotu oznámil, že kamióny s tonami potravín smerujú do vojnou zničeného Pásma Gazy, kde je rozšírená podvýživa a v meste Gaza panuje hladomor. „Je čas konečne umožniť medzinárodným novinárom voľný vstup do Gazy, aby mohli podporiť a vzdať hold hrdinskej práci palestínskych novinárov,“ uzavrel Lazzarini.

V dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 248 novinárov. Televízia al-Džazíra, ktorej reportéri pôsobia v palestínskej enkláve, tvrdí, že počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278.

K zabitiu palestínskeho novinára podľa tejto stanice došlo aj po tom, čo v piatok vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V meste Gaza v nedeľu zastrelili 28-ročného Sálaha Džaafaráwího. Podľa zdrojov al-Džazíry ho zastrelili členovia ozbrojených milícií, keď spravodajsky pokrýval strety v jednej z gazských štvrtí.

Telá štyroch rukojemníkov sa už nachádzajú na území Izraela

Telá štyroch izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), boli prevezené do Izraela. Informuje správa agentúry AFP a stanice CNN. Hamas v pondelok avizoval vrátenie štyroch tiel, pričom menoval Daniela Pereca, Josiho Šarabiho, Guya Iluza a Bipina Giošiho.

Ostatky rukojemníkov izraelské úrady previezli do Národného ústavu súdneho lekárstva, kde sa ich budú snažiť identifikovať, uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.

Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News. Palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých izraelských rukojemníkov. Po tom, čo uviedlo, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z neplnenia záväzkov.

Blanár víta dohodu o Gaze

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov. Zároveň označil za znepokojujúce vyjadrenia Hamasu, že nezloží zbrane. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Dohoda, ktorú predstavitelia USA, Egypta, Kataru a Turecka podpísali v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, podľa Blanára „predstavuje zásadný krok na ceste k napĺňaniu komplexného mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa“. „Slovenská republika víta prepustenie a návrat 20 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, ako aj vydanie pozostatkov zvyšných obetí. Znepokojujúce sú však vyjadrenia Hamasu, že neodloží zbrane. Slovensko podporuje úsilie Egypta a Kataru dosiahnuť aj zloženie zbraní,“ uviedol vo vyhlásení šéf slovenskej diplomacie.
 

SR podľa neho od začiatku podporuje Trumpov 20-bodový plán pre Pásmo Gazy „ako významnú šancu deeskalovať napätie v regióne, ukončiť konflikt dosiahnutím mieru, bezodkladne zvýšiť humanitárnu pomoc a zmierniť tak následky katastrofálnej humanitárnej situácie v Pásme Gazy a utrpenie civilného obyvateľstva“. Minister zopakoval, že SR podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Slovenská diplomacia podľa neho bude „pokračovať v zintenzívnení humanitárneho úsilia a naďalej bude poskytovať politickú podporu k udržaniu mieru“.

Juraj Blanár
Zobraziť galériu (3)
Juraj Blanár  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Taliansko je pripravené byť súčasťou medzinárodného úsilia v Gaze

Taliansko je pripravené zohrať svoju úlohu v Pásme Gazy, povedala talianska premiérka Giorgia Meloniová po pondelkovom mierovom summite v egyptskom meste Šarm aš-Šajch. Dodala, že uznanie Palestínskeho štátu je po podpise dohody o prímerí bližšie ako kedykoľvek predtým.Informuje správa agentúry ANSA. „Je to historický deň. Som hrdá na to, že je Taliansko je prítomné,“ vyhlásila Meloniová a vyjadrila vďaku Taliansku za poskytnutú humanitárnu pomoc obyvateľom Gazy, ale aj za všetky jeho snahy o ukončenie bojov.

Podľa premiérky by mohlo byť uznanie Palestíny ako štátu po implementácii novej dohody o prímerí v Pásme Gazy realistickejšie. „Mojím cieľom je vytvorenie Palestínskeho štátu, a teda jeho uznanie - samozrejme po tom, čo budú splnené všetky podmienky stanovené (talianskym) parlamentom,“ vysvetlila. Čo sa týka otázky bezpečnosti, Meloniová povedala, že talianski karabinieri už roky „trénujú“ palestínsku políciu a že Rím sa tiež podieľa na misii EÚ v palestínskom Rafahu.

Podľa Meloniovej je Taliansko pripravené rozšíriť svoju prítomnosť - ktorá podľa nej už vyplýva zo samotného mandátu misie - až na úroveň stabilizačných síl v oblasti a tiež vyslať svoje mierové jednotky, ak o to požiada OSN. „Nejde o intervenciu, ale o monitorovanie prímeria. Vyžaduje si to prijatie rezolúcie OSN. Keď bude schválená a bude vyžadovaná účasť Talianska, požiadam parlament o súhlas. Ale to je môj (osobný) postoj,“ uzavrela.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová
Zobraziť galériu (3)
Talianska premiérka Giorgia Meloniová  (Zdroj: SITA/AP/Palazzo Chigi/Filippo Attili/LaPresse)

Izraelská poslanci, ktorí rušili Trumpov prejav, žiadajú uznať Palestínu

Izraelský poslanec Ofer Kasif, ktorý v pondelok spolu s kolegom narušil prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Knesete, v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že šéf Bieleho domu je spolupáchateľom izraelskej genocídy v palestínskom Pásme Gazy. Kasif v parlamente zastupuje koalíciu ľavicových a krajne ľavicových strán Demokratický front pre mier a rovnosť (Chadaš) a je známy svojou ostrou kritikou izraelskej vlády. Spolu s Kasifom bol z rokovacej sály počas Trumpovho prejavu vyvedený aj jeho stranícky kolega Ajman Ode. Počas prejavu poslanci pokrikovali na amerického prezidenta, že je „terorista“, a v rukách držali plagáty s nápisom „Uznajte Palestínu“. Keď ich bezpečnostná služba vyvádzala z rokovacej sály, Trump to kvitoval ako „veľmi efektívne“.

Ode následne vysvetlil, že len „vyslovil najzákladnejšiu požiadavku, s ktorou súhlasí celé medzinárodné spoločenstvo – uznanie palestínskeho štátu“. Kasif dodal, že „neprišli rušiť, ale žiadať spravodlivosť“. Krátko pred začiatkom Trumpovho prejavu Ode ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a „neznesiteľné pokrytectvo v Knesete“. „Velebenie Netanjahua prostredníctvom bezprecedentného pochlebovania, ktoré sprevádza organizovaná šou, jeho ani jeho vládu nezbavuje zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti spáchané v Gaze, ani za krviprelievanie, ktoré stálo životy státisíce Palestínčanov a tisíce Izraelčanov,“ vyhlásil Ode.

Upozornil, že napriek cynickému zneužívaniu 7. októbra 2023 a vojne sa izraelskej vláde nepodarilo zmeniť realitu o existencii dvoch národov. Dodal, že spravodlivosť, mier a bezpečnosť pre všetkých prinesie iba ukončenie okupácie a uznanie palestínskeho štátu. Kasif pre televíziu Sky News povedal, že podľa jeho názoru je Trump veľmi ďaleko od toho, aby bol označovaný za záchrancu, lebo je spolupáchateľom izraelskej genocídy v Pásme Gazy. Pripomenul, že Trump pokračoval v predaji zbraní Izraelu a navrhol aj vysťahovanie všetkých Palestínčanov z obliehaného územia.

