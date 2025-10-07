Kritická situácia v Gaze! Deti sa musia deliť o kyslíkové masky, nemocnice zatvorili

GAZA - Izrael opakovane zamietol povolenie na presun inkubátorov z evakuovanej nemocnice v severnej časti Pásma Gazy. Uviedol to v utorok predstaviteľ Detského fondu OSN (UNICEF), podľa ktorého to zvyšuje tlak na preplnené nemocnice na juhu, kde novorodencom chýbajú kyslíkové masky. Informuje správa agentúry Reuters.
Dva roky trvajúca vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy zvýšila stres a podvýživu tehotných žien. To vedie k nárastu počtu predčasne narodených detí s nízkou váhou. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvoria pätinu všetkých novorodencov v palestínskej enkláve.
Zatvorili aj nemocnice
Počas prebiehajúcej izraelskej operácie v meste Gaza na severe enklávy za uplynulý mesiac zatvorili nemocnice, čo zhoršilo situáciu v preplnených nemocniciach na juhu. Hovorca UNICEF James Elder uviedol, že matky a deti ležia na podlahách chodieb Násirovej nemocnice na juhu Gazy a predčasne narodené deti sa musia deliť o kyslíkové masky a postele. Životne dôležité zdravotnícke vybavenie medzitým zostáva v zatvorených nemocniciach na severe. „Snažíme sa získať späť inkubátory z nemocnice na severe, ktorá bola evakuovaná, a už štyri misie zamerané len na získanie týchto inkubátorom nám zamietli,“ povedal hovorca. Hovoril o poškodenej detskej nemocnici al-Rantísí v meste Gaza.
Opísal, že v nemocnici na juhu boli v jednej z izieb na jednej posteli tri matky s troma deťmi. Mali jedinú kyslíkovú masku, o ktorú sa matky pre svoje deti delili každých 20 minút. „Toto je úroveň beznádeje, na ktorú sa matky teraz dostali,“ povedal Elder. Izrael tvrdí, že do Gazy vpúšťa dostatočné množstvo humanitárnej pomoci. Podľa svojich slov ju často musí kontrolovať, aby ju neukradol Hamas, ktorý viní zo zodpovednosti za humanitárnu krízu v palestínskej enkláve.
Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) v utorok uviedol, že Izrael od 7. októbra 2023 zamietol alebo zdržiaval 45 percent z jeho 8000 žiadostí o humanitárne misie v Gaze. UNICEF vyzval na evakuáciu chorých a predčasne narodených detí z nemocníc na severe Pásma Gazy. WHO minulý týždeň previezla tri z nich do nemocnice na juhu. Jedno dieťa však zomrelo pred evakuáciou. V súčasnosti je v Pásme Gazy čo i len čiastočne funkčných len 14 z 36 nemocníc, informuje WHO.
Sánchez odsúdil útok Hamasu a vyzval na zastavenie genocídy palestínskeho ľudu
Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok pri príležitosti druhého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael odsúdil terorizmus vo všetkých jeho formách a naliehal na ukončenie genocídy v Pásme Gazy. Informuje správa agentúry AFP. Sánchez odsúdil „hrozné útoky“ Hamasu zo 7. októbra 2023. „Toto je deň, keď opätovne vyjadrujeme naše silné odsúdenie terorizmu vo všetkých jeho formách a vyzývame na okamžité prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov,“ napísal na sieti X španielsky premiér.
„A žiadame, aby (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu zastavil genocídu palestínskeho ľudu a otvoril humanitárny koridor,“ vyhlásil. Španielsky premiér zopakoval, že dvojštátne riešenie je jedinou možnou cestou, ako ukončiť dlhoročný izraelsko-palestínsky konflikt. Sánchez je jedným z najväčších európskych kritikov izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve. Vyzval, aby Izraelu zakázali účasť na športových podujatiach za jeho kroky v Gaze.
V septembri tiež oznámil, že Španielsko zavedie zbrojné embargo na Izrael. Španielski poslanci o ňom mali hlasovať v utorok. Presunuli ho na stredu, aby sa nezhodovalo s výročím útoku Hamasu na Izrael, informujú španielske médiá. Izraelská ambasáda v Španielsku v liste zverejnenom v pondelok kritizovala plán hlasovať o zbrojnom embargu v deň tohto výročia a označila to za „cynické a nehanebné“ rozhodnutie.