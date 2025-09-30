USA sa masívne vyzbrojujú: Prudko zvýšia výrobu rakiet! Chystajú sa na veľkú vojnu s TOUTO veľmocou

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú masívne rozšíriť produkciu rakiet, aby boli pripravené na možný konflikt s Čínou. Pentagon tlačí na zbrojovky ako Lockheed Martin či Raytheon, aby niektoré typy vyrábali až štvornásobne viac.
Pentagon: zvýšiť odstrašenie
Podľa denníka Wall Street Journal vyjadrili americkí predstavitelia obavy, že súčasné zásoby rakiet nemusia stačiť v prípade ozbrojeného stretu s Čínou. Na nedávnych rokovaniach s firmami zaznela požiadavka prudko zvýšiť produkciu.
„Prezident Trump a minister obrany Pete Hegseth hľadajú mimoriadne spôsoby, ako posilniť našu vojenskú silu,“ uviedol hovorca Pentagónu.
Ukrajina ukázala nedostatky
Ruská invázia na Ukrajinu od roku 2022 ešte zvýšila tlak na americkú obrannú výrobu. Protiraketové systémy Patriot sa stali žiadaným artiklom – chránia nielen Ukrajinu, ale aj americké základne a spojencov v Tichomorí. Lockheed Martin už získal zákazku na takmer 10 miliárd dolárov na dodanie 2 000 rakiet do roku 2026. Pentagon by však chcel, aby sa podobný objem vyrábal každý rok, čo znamená štvornásobný nárast oproti súčasnosti.
Prekážky vo výrobe
Raketová výroba je však mimoriadne náročná. Často chýbajú kľúčové komponenty a dodávateľské reťazce sú krehké. Boeing preto rozšíril svoje továrne, aby dokázal vyrábať viac navádzacích hlavíc pre systémy Patriot. Aj ďalšie spoločnosti investujú do nových závodov. Pentagon zároveň pripravuje zmeny v obstarávaní, ktoré by mali urýchliť celý proces.