MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hlási zisky územia: Putin nazval vojnu spravodlivou bitkou

KYJEV - Ukrajina v rámci predchádzajúcich protiofenzív opätovne dobyla viac než 170 kilometrov štvorcových svojho územia v blízkosti mesta Dopropilľa na východe krajiny, uviedol v noci na utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra DPA.
6:05 Ruský prezident Vladimír Putin označil vojnu proti Ukrajine za spravodlivú a oprávnenú bitku, v ktorej ruské sily víťazia. V noci na dnešok o tom informovala agentúra Reuters. Ruská armáda vpadla na Ukrajinu na Putinov rozkaz 24. februára 2022, inváziu Moskva označuje za špeciálnu vojenskú operáciu na demilitarizáciu a denacifikáciu susednej krajiny.
Ukrajina získala späť vyše 170 štvorcových kilometrov svojho územia
„Naše sily oslobodili viac než 174 štvorcových kilometrov od začiatku operácie a vyše 194 štvorcových kilometrov bolo vyčistených od ruských sabotážnych skupín,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve. Ako dodal, ruské jednotky v rámci tejto operácie ukrajinskej armády prišli podľa jeho slov o dovedna 3200 svojich vojakov.
Zelenskyj zároveň pripustil, že ukrajinské jednotky čelia ťažkým podmienkam pozdĺž niekoľkých úsekov frontu vrátane územia blízko mesta Kupiansk v pohraničnej Charkovskej oblasti, ako aj v okresoch medzi mestami Doneck a Dnepropetrovsk.
Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od mesta Dobropilľa a postúpili takmer o 20 kilometrov, pripomína DPA. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť. Ukrajinskí vojenskí analytici však vykresľujú menej optimistický obraz než vláda v Kyjeve, konštatuje nemecká agentúra, ktorá zároveň pripomína, že Ukrajina sa bráni proti ruskej vojenskej invázii už viac ako tri a pol roka.