MIMORIADNY ONLINE Letecký poplach nad celou Ukrajinou: Rozsiahly dronový útok: Poľsko reagovalo uzáverou neba

KYJEV/VARŠAVA - Nad celou Ukrajinou bol dnes od 5. hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva. Podľa nezávislých pozorovateľov sa Kyjev stal terčom jedného z najrozsiahlejších ruských bombardovaní od začiatku vojny a útoky stále pokračujú. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali. Situáciu sledujeme ONLINE.
15:00 Kremeľ v nedeľu zavrhol hrozby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorých majú jeho predstavitelia vedieť, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Ukrajina prehráva vojnu a jej vyjednávacia pozícia sa zhoršuje, píše správa agentúry Reuters.
„Zelenskyj sa snaží ukázať Európanom, ktorí teraz fungujú ako jeho chlebodarcovia, že je statočný vojak. Medzitým situácia na fronte naznačuje opak. S každým dňom sa situácia Ukrajiny neúprosne zhoršuje. A každý deň sa neúprosne zhoršujú aj vyjednávacie pozície Ukrajiny,“ vyhlásil Peskov v televíznom prenose.
14:00 "Hanebné rozhodnutie.“ Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí o obnovení členstva Rusov a Bielorusov na paralympijských hrách Kyjev odsúdil rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru obnoviť členstvo paralympijských výborov Ruska a Bieloruska. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že MVP zaťahuje šport do politiky a slúži vojnovej propagande – Moskva už dlho využíva šport ako nástroj vplyvu.
11:47 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 28. septembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
10:53 Celá ulica zničená. Dôsledky útoku na Kyjev. V Petropavlivskej Borščahivke bola zničená celá ulica. Domy zostali bez striech a okien. Ulice sú pokryté kusmi tehál, skla a stavebných sutín. Hasiči a záchranné tímy odstraňujú trosky.
10:33 Českí politici vládnej koalície odsúdili rozsiahly nočný ruský dronový útok na Ukrajinu. Podľa šéfa českej diplomacie Jána Lipavského sa o českej bezpečnosti rozhoduje na Ukrajine, minister chce ďalej presadzovať českú muničnú iniciatívu. Europoslanec Ján Farský (STAN) a podpredseda TOP 09 a minister zdravotníctva Vlastimil Válek potom varovali pred zvolením zástancov Ruska a proruských strán v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Napísali to dnes na sieti X.
10:05 Zelenskyj: „Na oplátku zaútočíme na Rusko, aby sme ho prinútili k diplomacii.“
9:40 Šéf vojenskej správy mesta Kyjev Tymur Tkačenko pôvodne informoval o troch obetiach vrátane 12-ročného dievčaťa. Krátko na to tento počet revidoval po tom, čo záchranári objavili ďalšie telo. Médiám povedal, že počet obetí môže v priebehu záchranných prác ešte narásť.
Šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik na Telegrame doplnil, že ruské útoky v hlavnom meste zranili najmenej 27 ľudí. V Záporožskej oblasti miestne úrady hovoria o najmenej 21 zranených vrátane aspoň troch detí.
9:25 Útok trval 12 hodín. Rusko vypustilo na Ukrajinu takmer 500 dronov a viac ako 40 rakiet, povedal Zelenskyj.
8:40 Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian.
7:47 Ukrajina v nedeľu uviedla, že pri rozsiahlych nočných leteckých útokoch Ruska sa zranilo najmenej deväť ľudí. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že na jej územie bolo vypálených „stovky dronov a rakiet“, píšu agentúry Reuters a AFP.
„Útoky zničili obytné budovy a spôsobili civilné obete,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X a dodal, že Ukrajina „musí maximalizovať náklady ďalšej eskalácie pre Rusko“. Podľa nezávislých pozorovateľov boli nočné údery jednými z najrozsiahlejších od začiatku vojny, napísala agentúra Reuters.
6:30 Najmenej traja ľudia v Kyjeve boli hospitalizovaní a päť obyvateľov Záporožia bolo zranených pri najnovšom masívnom útoku dronov a rakiet Ruska.
6:00 Ukrajina a USA plánujú veľké obchody so zbraňami, hovorí Zelenskyj. Ukrajina plánuje „Mega dohodu“ – veľkú dohodu o nákupe amerických zbraní – a „dohodu o dronoch“ na predaj ukrajinských bezpilotných systémov USA, povedal Zelenskyj.
Nad celou Ukrajinou bol podľa letectva vyhlásený letecký poplach
Nad Kyjevskou oblasťou lietali drony a bolo počuť, ako ich zostreľuje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Útoky, ktoré pokračovali ešte o 6:20 SELČ, nútia obyvateľov ukrývať sa v krytoch alebo na chodbách metra.
Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do radu z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov.
Poľské ozbrojené sily v noci na dnes uviedli, že vyslali lietadlá na zabezpečenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo nové útoky na Ukrajinu. Podľa serveru FLightradar24 Poľsko najmenej do 6.00 h SELČ uzavrelo vzdušný priestor okolo Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvôli "neplánovanej vojenskej aktivite súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu".
V posledných týždňoch viaceré krajiny NATO hlásili, že ruské drony alebo stíhačky narušili ich vzdušný priestor. Poľsko 10. septembra zaznamenalo dve desiatky prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, z ktorých niektoré spoločne so spojencami zostrelilo, Rumunsko následne informovalo, že do jeho vzdušného priestoru prenikol ruský dron, a pred niekoľkými dňami Estónsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky.
Rusko nezískalo naspäť kreslo v Rade ICAO
Rusko v sobotu nezískalo dostatočnú podporu na svoje opätovné zvolenie do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Ide tak o najnovšie odsúdenie Moskvy za jej inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters.
Rusko počas zasadnutia ICAO v Montreale dostalo 87 hlasov, pričom na získanie kresla v 36-člennej Rade organizácie potrebovalo 93 hlasov. Moskva v roku 2022 po začatí invázie na Ukrajinu stratila svoje miesto v prvej skupine Rady, ktorá zahŕňa krajiny ako Čína, Brazília, Spojené štáty a Austrália - „štáty s rozhodujúcim významom v leteckej doprave“. Ruský predstaviteľ okamžite žiadal nové hlasovanie, no zhromaždenie to odmietlo.
Rada organizácie okrem vojny odsúdila Rusko aj za rušenie signálu v globálnych navigačných satelitných systémoch (GNSS), ktoré zahŕňajú aj GPS, čo Moskva popiera. „Sú najagresívnejšími porušovateľmi medzinárodných dohôd a medzinárodných noriem,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy pre agentúru Reuters. „Ako by sme mohli dovoliť, aby do svetovej organizácie vstúpil niekto, kto v skutočnosti robí vzdušný priestor nebezpečnejším namiesto jeho zabezpečovania?“ dodal.
ICAO stanovuje globálne bezpečnostné normy pre civilné letectvo, pričom rada zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, pripomína Reuters.