Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

MIMORIADNY ONLINE Letecký poplach nad celou Ukrajinou: Rozsiahly dronový útok: Poľsko reagovalo uzáverou neba

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV/VARŠAVA - Nad celou Ukrajinou bol dnes od 5. hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva. Podľa nezávislých pozorovateľov sa Kyjev stal terčom jedného z najrozsiahlejších ruských bombardovaní od začiatku vojny a útoky stále pokračujú. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

15:00 Kremeľ v nedeľu zavrhol hrozby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorých majú jeho predstavitelia vedieť, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Ukrajina prehráva vojnu a jej vyjednávacia pozícia sa zhoršuje, píše správa agentúry Reuters.

„Zelenskyj sa snaží ukázať Európanom, ktorí teraz fungujú ako jeho chlebodarcovia, že je statočný vojak. Medzitým situácia na fronte naznačuje opak. S každým dňom sa situácia Ukrajiny neúprosne zhoršuje. A každý deň sa neúprosne zhoršujú aj vyjednávacie pozície Ukrajiny,“ vyhlásil Peskov v televíznom prenose.

14:00 "Hanebné rozhodnutie.“ Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí o obnovení členstva Rusov a Bielorusov na paralympijských hrách Kyjev odsúdil rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru obnoviť členstvo paralympijských výborov Ruska a Bieloruska. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že MVP zaťahuje šport do politiky a slúži vojnovej propagande – Moskva už dlho využíva šport ako nástroj vplyvu.

11:47 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 28. septembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

10:53 Celá ulica zničená. Dôsledky útoku na Kyjev. V Petropavlivskej Borščahivke bola zničená celá ulica. Domy zostali bez striech a okien. Ulice sú pokryté kusmi tehál, skla a stavebných sutín. Hasiči a záchranné tímy odstraňujú trosky.

10:33 Českí politici vládnej koalície odsúdili rozsiahly nočný ruský dronový útok na Ukrajinu. Podľa šéfa českej diplomacie Jána Lipavského sa o českej bezpečnosti rozhoduje na Ukrajine, minister chce ďalej presadzovať českú muničnú iniciatívu. Europoslanec Ján Farský (STAN) a podpredseda TOP 09 a minister zdravotníctva Vlastimil Válek potom varovali pred zvolením zástancov Ruska a proruských strán v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Napísali to dnes na sieti X.

10:05 Zelenskyj: „Na oplátku zaútočíme na Rusko, aby sme ho prinútili k diplomacii.“

9:40 Šéf vojenskej správy mesta Kyjev Tymur Tkačenko pôvodne informoval o troch obetiach vrátane 12-ročného dievčaťa. Krátko na to tento počet revidoval po tom, čo záchranári objavili ďalšie telo. Médiám povedal, že počet obetí môže v priebehu záchranných prác ešte narásť.

Šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik na Telegrame doplnil, že ruské útoky v hlavnom meste zranili najmenej 27 ľudí. V Záporožskej oblasti miestne úrady hovoria o najmenej 21 zranených vrátane aspoň troch detí.

9:25 Útok trval 12 hodín. Rusko vypustilo na Ukrajinu takmer 500 dronov a viac ako 40 rakiet, povedal Zelenskyj.

8:40 Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian.

7:47 Ukrajina v nedeľu uviedla, že pri rozsiahlych nočných leteckých útokoch Ruska sa zranilo najmenej deväť ľudí. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že na jej územie bolo vypálených „stovky dronov a rakiet“, píšu agentúry Reuters a AFP.

„Útoky zničili obytné budovy a spôsobili civilné obete,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X a dodal, že Ukrajina „musí maximalizovať náklady ďalšej eskalácie pre Rusko“. Podľa nezávislých pozorovateľov boli nočné údery jednými z najrozsiahlejších od začiatku vojny, napísala agentúra Reuters.

6:30 Najmenej traja ľudia v Kyjeve boli hospitalizovaní a päť obyvateľov Záporožia bolo zranených pri najnovšom masívnom útoku dronov a rakiet Ruska.

6:00 Ukrajina a USA plánujú veľké obchody so zbraňami, hovorí Zelenskyj. Ukrajina plánuje „Mega dohodu“ – veľkú dohodu o nákupe amerických zbraní – a „dohodu o dronoch“ na predaj ukrajinských bezpilotných systémov USA, povedal Zelenskyj.

Nad celou Ukrajinou bol podľa letectva vyhlásený letecký poplach

Nad celou Ukrajinou bol dnes od 5. hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva. Podľa nezávislých pozorovateľov sa Kyjev stal terčom jedného z najrozsiahlejších ruských bombardovaní od začiatku vojny a útoky stále pokračujú. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali.

Nad Kyjevskou oblasťou lietali drony a bolo počuť, ako ich zostreľuje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Útoky, ktoré pokračovali ešte o 6:20 SELČ, nútia obyvateľov ukrývať sa v krytoch alebo na chodbách metra.

Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do radu z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov.

Poľské ozbrojené sily v noci na dnes uviedli, že vyslali lietadlá na zabezpečenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo nové útoky na Ukrajinu. Podľa serveru FLightradar24 Poľsko najmenej do 6.00 h SELČ uzavrelo vzdušný priestor okolo Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvôli "neplánovanej vojenskej aktivite súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu".

V posledných týždňoch viaceré krajiny NATO hlásili, že ruské drony alebo stíhačky narušili ich vzdušný priestor. Poľsko 10. septembra zaznamenalo dve desiatky prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, z ktorých niektoré spoločne so spojencami zostrelilo, Rumunsko následne informovalo, že do jeho vzdušného priestoru prenikol ruský dron, a pred niekoľkými dňami Estónsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky.

Rusko nezískalo naspäť kreslo v Rade ICAO

Rusko v sobotu nezískalo dostatočnú podporu na svoje opätovné zvolenie do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Ide tak o najnovšie odsúdenie Moskvy za jej inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters.

Rusko počas zasadnutia ICAO v Montreale dostalo 87 hlasov, pričom na získanie kresla v 36-člennej Rade organizácie potrebovalo 93 hlasov. Moskva v roku 2022 po začatí invázie na Ukrajinu stratila svoje miesto v prvej skupine Rady, ktorá zahŕňa krajiny ako Čína, Brazília, Spojené štáty a Austrália - „štáty s rozhodujúcim významom v leteckej doprave“. Ruský predstaviteľ okamžite žiadal nové hlasovanie, no zhromaždenie to odmietlo.

Rada organizácie okrem vojny odsúdila Rusko aj za rušenie signálu v globálnych navigačných satelitných systémoch (GNSS), ktoré zahŕňajú aj GPS, čo Moskva popiera. „Sú najagresívnejšími porušovateľmi medzinárodných dohôd a medzinárodných noriem,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy pre agentúru Reuters. „Ako by sme mohli dovoliť, aby do svetovej organizácie vstúpil niekto, kto v skutočnosti robí vzdušný priestor nebezpečnejším namiesto jeho zabezpečovania?“ dodal.

ICAO stanovuje globálne bezpečnostné normy pre civilné letectvo, pričom rada zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, pripomína Reuters.

Viac o téme: VojnaRuskoUkrajinaVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zelenskyj ponúka riešenie: Ukrajina
Zelenskyj ponúka riešenie: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s alternatívnymi zdrojmi energie
Zahraničné
Štartuje zbierka na 50
Štartuje zbierka na 50 evakuačných sanitiek pre Ukrajinu: Keď nevládzeš, pridaj!
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN
Domáce
Putinove útoky na Ukrajinu:
Putinove útoky na Ukrajinu: Sú stále brutálnejšie! Na TOTO sa šéf Kremľa spolieha
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Cestovanie
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Správy
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Správy

Domáce správy

Marek Eštok
Štátny tajomník Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA
Domáce
Bude nakoniec všetko inak?
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Domáce
Polícia žiada verejnosť o
Polícia žiada verejnosť o pomoc: FOTO Ide o vyšetrovanie krádeže na čerpacej stanici v Stupave
Domáce
Virtuálna prehliadka Bridlicovej štôlne v Marianke: Prvýkrát sprístupnia unikátne podzemie
Virtuálna prehliadka Bridlicovej štôlne v Marianke: Prvýkrát sprístupnia unikátne podzemie
Bratislava

Zahraničné

Hamas stráca kontakt s
Hamas stráca kontakt s izraelskými rukojemníkmi v Gaze počas intenzívnych vojenských operácií
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Viktor Orbán a Robert
Fico chce Slovensko budovať tak, ako Orbán v Maďarsku! V Ostrihome lietali lichôtky a sľuby spolupráce
Zahraničné
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať
Zahraničné

Prominenti

Janice Dickinson
Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!
Zahraniční prominenti
Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
TRÁPENIE českej herečky (41):
TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!
Domáci prominenti
Záhadné úmrtia celebrít Natalie Wood
ZÁHADNÁ SMRŤ krásnej herečky (†43): Našli ju MŔTVU na nafukovačke... Podozrivá výpoveď manžela!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti
Hostia ostali v nemom
Hostia ostali v nemom úžase: To naozaj im dali zaplatiť aj za toto? Ďalší bizarný účet z reštaurácie rozvíril vášne
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Šport

Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
NHL

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Veda a výskum

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dokáže zachrániť životy a
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Viktor Orbán a Robert
Zahraničné
Fico chce Slovensko budovať tak, ako Orbán v Maďarsku! V Ostrihome lietali lichôtky a sľuby spolupráce
Bude nakoniec všetko inak?
Domáce
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Zahraničné
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať

Ďalšie zo Zoznamu