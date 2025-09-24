Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Dvaja z tínedžerov podozrivých z útoku granátom v centre Osla mali len 13 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

OSLO - Nórska polícia v stredu zadržala troch mladíkov v súvislosti s vyšetrovaním utorkového incidentu, pri ktorom v centre Osla vybuchol ručný granát. Dvaja z nich majú iba 13 rokov, informuje agentúra AFP.

Výbuch pri univerzite OsloMet

V utorok večer bolo v blízkosti univerzity OsloMet v nórskom hlavnom meste počuť výbuch. Na miesto bola vyslaná polícia, ktorá tam našla ďalšie výbušné zariadenia a zlikvidovala ho kontrolovanou detonáciou. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že incident bol pravdepodobne výsledkom „násilia na objednávku“, pretože zadržaní chlapci sú veľmi mladí.

Útok na objednávku

„V súčasnosti pracujeme s hypotézou, že (podozriví) mohli vykonať úlohu súvisiacu s násilím v mene niekoho iného,“ uviedla na tlačovej konferencii policajná šéfka v obvode Oslo Ida Melbo Oysteseová. Podľa televíznej stanice TV2 dostal údajne jeden z 13-ročných podozrivých za svoju účasť 30 000 korún (približne 2566 eur). Chlapci boli zverení do starostlivosti sociálnych služieb.

„V tejto fáze sa domnievame, že (útok granátom) bol namierený na objekty v blízkosti miesta činu, ale nie priamo na jednotlivcov,“ povedala vedúca oddelenia spravodajských služieb a vyšetrovania polície Grete Lien Metlidová. Iba dvaja z troch podozrivých sú priamo spojení s výbuchom, dodala.

Nárast gangového násilia v Nórsku

Nórsko má nízku úroveň kriminality, no v poslednom období zaznamenalo nárast násilia gangov, ktoré sa šíri aj v susednom Švédsku, konštatuje AFP. V oboch krajinách je v zločineckých skupinách rastúci trend využívať na páchanie trestných činov mladých ľudí mladších ako 15 rokov, čo je hranica trestnoprávnej zodpovednosti.

