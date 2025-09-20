V Mníchove sa začal Oktoberfest, za liter piva dáte rekordnú sumu

NEMECKO - V sobotu presne na poludnie narazí mníchovský primátor Dieter Reiter sud piva, a začne tak 190. ročník pivného festivalu Oktoberfest. Predpovede sľubujú na prvý deň akcie letné počasie s teplotami, ktoré sa môžu vyšplhať až k tridsiatim stupňom. Organizátori odhadujú, že do 5. októbra dorazí na festival viac ako šesť miliónov ľudí. Na ich bezpečnosť bude dohliadať 600 policajtov a až 1600 zamestnancov bezpečnostných firiem. Krígeľ zlatistého moku sa bude tento rok predávať opäť drahšie ako vlani. Vyjde na 14,50 až 15,80 eura.
