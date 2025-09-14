Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI

BILINGS - Štrnásť zamestnancov útulku pre zvieratá v meste Billings v americkom štáte Montana muselo vyhľadať lekársku pomoc kvôli tomu, že sa nadýchali dymu zo zhabaného metamfetamínu, ktorý v objekte spaľovali zástupcovia Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). V sobotu o tom na svojej internetovej stránke informovala televízia CBS News. Zvieratá žijúce v útulku, 75 psov a mačiek, bolo nutné evakuovať.
FBI v objekte, kde sa nachádza útulok, spálila asi 900 gramov zhabaného metamfetamínu v zariadení patriacom mestu a využívanému inokedy na likvidáciu tiel uhynutých zvierat. Dym sa však dostal zlým smerom. Keď zahalil časť, kde sa nachádza útulok, domnievala sa jeho vedúca Triniti Halversonová, že ide o dôsledok likvidácie kadávrov. Povedala, že o tom, že spaľovacie zariadenie využíva aj FBI, nevedela.Halversonová uviedla, že ju silno bolela hlava a v krku, ostatní pracovníci útulku boli malátni, potili sa kašľali. "Mejdan to nebol," povedala vedúca.
Postihnutí sa o tom, že sa nadýchali dymu zo spaľovaného metamfetamínu, dozvedeli, keď boli v nemocnici, informoval ich o tom zástupca mesta. Väčšina z nich strávila niekoľko hodín v hyperbarickej komore. O zvieratá z útulku sa postaral veterinár a potom bola umiestnená do dočasných domovov. Sú medzi nimi štyri mačiatka, ktoré sú pod osobitným dohľadom, pretože prebývali v uzavretej zakúrenej miestnosti.Útulok musí zostať mimo prevádzky dovtedy, kým sa nepreukáže, že už nie je kontaminovaný.