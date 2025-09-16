Mesto Gaza je v plameňoch: Izrael začal pozemnú ofenzívu, armáda vyzvala obyvateľov, aby utiekli

TEL AVIV - Izraelská armáda v noci na dnes začala očakávanú pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť mesto Gaza, uviedol server Axios. Kroku podľa neho predchádzali intenzívne vzdušné útoky.
Izraelský bezpečnostný kabinet v auguste rozhodol o pláne dobyť mesto Gaza a zničiť tak palestínske teroristické hnutie Hamas a zabezpečiť tak návrat rukojemníkov zadržiavaných ozbrojencami. Izraelská armáda preto vyzvala všetkých obyvateľov mesta Gaza, aby utiekli do takzvaných humanitárnych zón ďalej na juh Pásma Gazy.Počas minulého týždňa izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útokov na mesto Gaza a zničila desiatky výškových budov, ktoré podľa nej Hamas využíval na vojenské účely. Bombardovanie Gazy nabralo na intenzite v pondelok večer, načo do mesta vošli prvé izraelské tanky, uviedol Axios s odvolaním sa na miestne médiá.
Operácia znamená eskaláciu vojny, ktorá trvá takmer dva roky. Očakáva sa, že zvýši počet obetí a prehĺbi humanitárnu katastrofu v palestínskej enkláve, pripomenul Axios s tým, že proti začatiu ofenzívy sa vyslovili šéfovia izraelskej armády aj tajných služieb.Ofenzíva sa začala niekoľko hodín po tom, ako sa americký minister zahraničia Marco Rubio stretol v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a členmi jeho kabinetu. Šéf americkej diplomacie povedal, že Izrael má vo vojne v Pásme Gazy neotrasiteľnú podporu Spojených štátov. Dvaja izraelskí predstavitelia podľa serveru Axios uviedli, že Rubio povedal Netanjahuovi, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemnú operáciu, chce ale, aby bola vykonaná rýchlo a čo najskôr skončila.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom palestínski ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov.Podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch zabitých bezmála 65.000 Palestínčanov, uviedla agentúra WAFA. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé a uvádza, že väčšina obetí sú civilisti.
Izrael zaútočil na hnutie Hizballáh v južnom Libanone
Izrael v pondelok zaútočil na veliteľstvo šiitského militantného hnutia Hizballáh v provincii Nabatíja v južnom Libanone, oznámila izraelská armáda. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva utrpelo pri incidente zranenia najmenej osem osôb, vrátane štyroch detí a troch žien. Izraelská armáda uviedla, že útok bol zameraný na zariadenie Hizballáhu v meste Nabatíja. Podľa nej prítomnosť hnutia v oblasti porušuje predchádzajúce dohody medzi Izraelom a Libanonom.
Izraelský dron zasiahol vozidlo Hizballáhu v južnom Libanone: Člen organizácie je zranený
Hnutie izraelská armáda obvinila z obnovy jeho vojenskej infraštruktúry a z „ohrozovania libanonských civilistov a z používania ich ako ľudských štítov“.Libanonský bezpečnostný zdroj pre DPA uviedol, že izraelské vojenské lietadlá vykonali útok pomocou presne riadených rakiet, ktoré zasiahli parkovisko a prízemie budovy v meste Nabatíja.Miestne civilné obranné tímy evakuovali obyvateľov z okolitých budov v dôsledku obáv z ďalšieho bombardovania.
Mesto Gaza je v plameňoch
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. Izraelskí vojaci „statočne bojujú, aby vytvorili podmienky na prepustenie rukojemníkov a porážku Hamasu“.
„(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister.O izraelskom bombardovaní Gazy informovala ešte počas noci z pondelka na utorok agentúra AFP. Svedkovia pre AFP uviedli, že v meste prebieha „ťažké a nepretržité bombardovanie“. Správy potvrdil aj hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.