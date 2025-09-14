Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!

KYJEV/WASHINGTON – Otec zavraždenej Ukrajinky, ktorú vo vlaku v USA brutálne dobodal bývalý trestanec, nemohol vycestovať na pohreb vlastnej dcéry. Na Ukrajine je totiž vojnový stav a na Stanislava Zarutského s avzťahuje branná povinosť.
Tragický prípad smrti 23-ročnej Iryny, ktorá ušla z vojnou zmietanej Ukrajiny za lepším a bezpečnejším životom v USA, otriasol celým svetom. Mladá žena nastúpila 22. augusta do vlaku v Severnej Karolíne, prisadla si na voľné sedadlo a prezerala si niečo v telefóne tak, ako to robia každý deň milióny cestujúcich po celom svete. Mala však smolu, že sa ocitla v zlom čase na zlom mieste. Muž sediaci za ňou, 34-ročný trestanec Decarlos Brown, totiž vytiahol nôž a nič netušiacu Irynu zozadu brutálne dobodal. Šokovaná a vystrašená mladá žena sa ešte stihla pozrieť na svojho vraha, schúlila sa na sedačke, rozplakala sa a o niekoľko sekúnd sa ťažko ranená zosunula na zem. To všetko sa udialo v čase, keď vo vlaku sedeli len pár metrov od nej aj ďalší cestujúci, nik si ju však nevšímal. Celý incident zachytili kamery vo vlaku.
Potom, ako sa video dostalo na verejnosť, strhla sa obrovská vlna rozhorčenia nad osudom Ukrajinky, ktorá hľadala lepší život no našla iba trpký koniec. Jej smrť zasiahla najmä jej najbližších. Iryna pred vojnou žila s rodičmi na Ukrajine. Jej otec pracoval na stavbe a matka bola v domácnosti. Po vypuknutí vojny však spolu s matkou a dvoma súrodencami odišla do USA. Jej otec Stanislav zostal na Ukrajine, pretože ako muž, ktorý má menej ako 60 rokov, podlieha brannej povinnosti a zostal v krajine. Informuje o tom britský denník Daily Mail. Potom, ako sa dozvedel, že bola jeho dcéra zavraždená útržil ďalšiu ranu. Chcel sa ísť do USA s dcérou naposledy rozlúčiť, pre brannú povinnosť mu to však nebolo umožnené. Do USA vycestovať nemohol. To malo otca nebohej mladej ženy údajne tvrdo zasiahnuť a bol zdrvený.