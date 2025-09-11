MIMORIADNY ONLINE Poľsko dostalo varovanie od Bieloruska o smerovaní dronov: Česko vyšle vrtuľníkovú jednotku

VARŠAVA, MINSK - Bielorusko, jeden z kľúčových spojencov Ruska, varovalo Poľsko ešte pred vlnou ruských dronov, ktoré v stredu prenikli do poľského vzdušného priestoru, potvrdil náčelník generálneho štábu poľskej armády generál Wieslaw Kukula. Informuje poľská televízia TVP. Situáciu sledujeme online.
Bielorusko varovalo Poľsko prev vpádom dronov
V noci na stredu narušilo poľský vzdušný priestor najmenej 19 dronov, čo Varšava označila za „akt agresie“ a uviedla, že išlo o ruské drony prichádzajúce zo smeru od Bieloruska. Niekoľko týchto dronov bolo vzápätí zostrelených stíhačkami Poľska i NATO.
Podľa Kukulu bolo varovanie zo strany Bieloruska „pre nás užitočné“, avšak do istej miery „prekvapivé“ vzhľadom na bieloruskú podporu Rusku vo vojne na Ukrajine i napätie pozdĺž bielorusko-poľských hraníc.
„Bielorusi nás varovali, že k nám cez ich vzdušný priestor smerujú drony,“ uviedol Kukula s tým, že Poľsko tip prijalo a výmenou zdieľalo informácie o objektoch letiacich smerom k Bielorusku. „Prekvapilo ma, že Bielorusko, ktoré sa skutočne snaží vyhrotiť situáciu na našej pozemnej hranici, sa rozhodlo pre takúto spoluprácu,“ povedal pre spravodajskú stanicu TVN24.
Len niekoľko hodín pred narušením vzdušného priestoru Poľsko oznámilo, že od štvrtkového večera dočasne uzavrie hraničné priechody krajiny s Bieloruskom v reakcii na rozsiahle spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie s názvom Zapad.
Toto cvičenie sa má začať v piatok a potrvá do utorka budúceho týždňa. Poľsko v stredu po dronovom incidente uviedlo, že hranice s Bieloruskom budú uzatvorené až „do odvolania“, pripomína TVP.
Poľské úrady tvrdia, že jedným z cieľov operácie Zapad je nacvičiť útok na takzvaný Suwalský koridor, teda úzky pás územia spájajúci Poľsko a Litvu, ale nachádzajúci sa medzi Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.
Bielorusko ešte pred vyjadreniami generála Kukulu v stredu oznámilo, že upovedomilo Poľsko predtým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a rovnako tak o tom informovalo aj Litvu. Pre agentúru Belta to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muraveika.
Ten však dodal, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor - na rozdiel od poľských tvrdení, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by úmyselne vniklo do poľského vzdušného priestoru, a uviedlo, že počas útoku na Ukrajinu v noci z utorka na stredu „nemalo v pláne“ tak urobiť. Ruský diplomat vo Varšave uviedol, že spomínané drony „prišli z Ukrajiny“, dodáva TVP.
Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku
Česko pomôže Poľsku v zaistení obrany voči aktuálnym hrozbám v súvislosti s dopadmi ruských dronov na poľské územie a je pripravené do Poľska vyslať vrtuľníkovú jednotku pre špeciálne operácie. TASR o tom informuje na základe stredajšieho vyjadrenia českého ministerstva obrany.
Jednotka obsahuje stroje typu Mi-171Š v špeciálnej úprave, spresnil rezort. O jej vyslanie požiadalo Poľsko v stredajšom telefonáte českej ministerky obrany Jany Černochovej a jej poľského rezortného kolegu Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Černochová o pomoci, ktorá bude Poľsku vyslaná v rámci stále platného mandátu, informovala aj tamojšieho premiéra Petra Fialu, dodalo ministerstvo.
"Poľsko je náš blízky a spoľahlivý spojenec a našu pomoc tak považujem za úplnú samozrejmosť. Dôležité je, aby pomoc prišla rýchlo a dali sme tak Rusku najavo našu jednotu. Jednotku sme pripravení vyslať v priebehu niekoľkých dní." uviedla Černochová.
Podľa náčelníka generálneho štábu armády ČR Karla Řehku sa počet vojakov jednotky ešte spresní podľa aktuálnej situácie a možností logistickej podpory, nepresiahne však 150, uvádza ministerstvo obrany vo vyhlásení. Řehka dodal, že počíta s nasadením po dobu troch mesiacov. Ako pripomenul, vrtuľníková jednotka v Poľsku už v uplynulých rokoch pôsobila a okrem iného sa jej príslušníci zapojili do pomoci pri katastrofálnych povodniach, ktoré Poľsko postihli.
Vyslanie vojakov umožňuje aktuálny mandát na pôsobenie síl a prostriedkov rezortu obrany ČR na roky 2025 a 2026, ktorý schválil český parlament vlani. Na základe tohto mandátu môže byť v rámci posilnenia obrany východnej hranice NATO v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vyslaných celkovo do 2000 vojakov. Aktuálne českí vojaci v rámci tohto mandátu pôsobia na Slovensku, v Litve a v Lotyšsku, pripomína rezort obrany ČR.