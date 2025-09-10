Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová v Európskom parlamente

ŠTRASBURG - Európska únia potrebuje jednotu medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a prodemokratickými silami v Európskom parlamente, vyhlásila v stredu vo výročnom prejave o stave Únie na pôde EP v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Uviedla tiež, že vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta musí povstať nová Európa.
„Európa zvádza boj,“ vyhlásila von der Leyenová na úvod prejavu, v ktorom zdôraznila, že nemožno prehliadať ťažkosti, ktoré trápia Európanov každý deň. „Cítia vplyv globálnej krízy a vysokých životných nákladov. Cítia, ako rýchlosť zmien ovplyvňuje ich životy a kariéry,“ uviedla. Poukázala tiež na „devastujúcu“ situáciu v Pásme Gazy a „neúprosné“ ruské útoky na Ukrajinu.
„Toto leto nám ukázalo, že nie je priestor na nostalgiu. V súčasnosti sa vytvárajú bojové línie pre nový svetový poriadok založený na moci. Európa musí bojovať - o svoje miesto vo svete, v ktorom mnohé veľmoci zaujímajú voči nej buď nejednoznačný postoj, alebo sú otvorene nepriateľské,“ uviedla. Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.
„Podľa mňa je voľba jasná. Dnes sa preto zasadzujem za jednotu. Jednotu medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami EÚ, medzi proeurópskymi demokratickými silami v tomto parlamente. Sme pripravení posilniť proeurópsku demokratickú väčšinu, lebo len tá môže priniesť výsledky pre Európanov,“ vyhlásila von der Leyenová.