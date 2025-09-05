Pápež otvoril ekologické školiace stredisko: Chce povzbudiť k riešeniu klimatickej zmeny

CASTEL GANDOLFO - Pápež Lev XIV. v piatok pri svojom letnom sídle v Castel Gandolfe otvoril nové ekologické školiace stredisko. Cieľom je povzbudiť svetových lídrov k riešeniu globálnej klimatickej zmeny. Informuje správa agentúry AFP.
Po slávnostnom otvorení centra Borgo Laudato Si' (v preklade: Dedinka Laudato Si') nasledovala prehliadka areálu: pápež vo fontáne obdivoval a kŕmil ryby, pohladkal nedávno narodené teliatko i španielskeho plnokrvníka. Navštívil aj vinohrad, z ktorého úrody sa bude vyrábať víno Laudato Si'. Slávnostné otvorenie ukončil koncert Andreu Bocelliho a jeho syna Mattea. Pápež v centre predsedal aj liturgii slova. Vo svojej homílii zdôraznil, že „starostlivosť o stvorenstvo je poslaním každého človeka a záväzkom, ktorý treba plniť...bez toho, aby sme kedy zabudli, že sme stvoreniami medzi stvoreniami, a nie stvoritelia“.
Citoval v tejto súvislosti aj svojho predchodcu, pápeža Františka, ktorý nabádal „obnoviť pokojnú harmóniu so stvorenstvom a zamyslieť sa nad svojím životným štýlom a ideálmi“ a „naplniť to, že sme povolaní byť strážcami Božieho diela.“ Borgo Laudato Si' označil pápež za „semienko nádeje“, ktoré môže priniesť ovocie spravodlivosti a pokoja prostredníctvom vzdelávania, katechézy a ekologickej konverzie.
Vznik ekologického projektu
Vznik ekologického projektu Borgo Laudato Si' podľa svojej rovnomennej encykliky oznámil v roku 2023 pápež František, ktorý bol zástancom starostlivosti o životné prostredie. Jeho šéfom so štvorročným funkčným obdobím je americký kňaz Manuel Dorantes, ktorý pôsobil v Chicagskej arcidiecéze. Podľa jeho slov chce Vatikán ísť príkladom v tom, ako by sa mali krajiny venovať environmentálnym iniciatívam.
Cieľom je pomocou odborníkov z oblasti botaniky, biológie, ekológie a príbuzných odborov ponúkať priestor na hlbšie poznanie hodnôt obsiahnutých v encyklike. Zároveň poskytne praktické vzdelávacie kurzy pre budúcich záhradníkov a pracovníkov údržby zelene. Projekt je otvorený širokej verejnosti aj ľuďom, ktorí v bežnom živote nedostávajú príležitosti: migrantom, ženám zažívajúcim násilie, ľuďom so zdravotným postihnutím, bývalým väzňom či osobám v procese resocializácie. Práve na týchto ľudí kládol pápež František osobitný dôraz.