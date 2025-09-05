Hrozivý incident na škole: Žiak pobodal učiteľku! Polícia ho zadržala

BERLÍN - Žiak strednej školy v Essene na západe Nemecka dnes pobodal učiteľku. Následne zo školy ušiel. Policajti ho po niekoľkých hodinách zadržali, mladík pritom utrpel strelné zranenia, informovala polícia na sieti X. Zranená učiteľka aj útočník sú v starostlivosti lekárov.
Útok nožom sa odohral okolo 09:30 na strednej odbornej škole v severnej časti Essenu, ktorý leží v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Podľa listu Bild bodol žiak učiteľku do brucha. Motív činu nie je zatiaľ jasný. Podľa prvotných indícií išlo ale o cielený útok, pri ktorom nikto iné zranenie neutrpel.
Podľa Bildu je zranená žena vo vážnom stave. Hasiči uviedli, že ale nie je v bezprostrednom ohrození života. "Bodné zranenie je však vždy vážne zranenie," povedal hovorca hasičov. Závažnosť zranení, ktoré pri zadržaní utrpel školák, zatiaľ známa nie je. Policajti po ňom pátrali s nasadením špeciálnych síl aj vrtuľníka.