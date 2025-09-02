Len 22-mesačné dievčatko našli zavraždené za futbalovým ihriskom: Polícia spustila pátranie po podozrivom!

MISKE – V malej obci Miske v Maďarsku sa v pondelok večer odohrala tragédia, ktorá otriasla celou krajinou. Polícia našla telo len 22-mesačného dievčatka, ktoré najskôr vyhlásili za nezvestné. Vyšetrovanie ukázalo, že dievča bolo zavraždené – a podozrivým je nový partner jej matky.
Polícia vydala zatykač na 24-ročného Dávida Jakaba, ktorého podozrievajú z brutálnej vraždy. Podľa portálu blikk ide o priateľa matky dievčatka. Polícia po ňom pátra s nasadením veľkých síl a vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií o jeho pohybe okamžite kontaktovala políciu.
Dieťa našli za futbalovým ihriskom
Po zmiznutom dieťati pátrali desiatky policajtov, dobrovoľníkov, civilistov aj špeciálne pátracie tímy. Večer našli telo neďaleko futbalového ihriska v blízkosti jej kočíka. Podľa dostupných informácií mal byť pri brutálnom útoku prítomný aj trojročný súrodenec dievčatka. Krajská polícia v Bács-Kiskun potvrdila, že prípad vyšetruje ako trestný čin vraždy. „Všetky potrebné procesné úkony sú v plnom prúde,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ďalšie podrobnosti zatiaľ nie je možné zverejniť.