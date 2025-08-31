MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy

KYJEV - Ruský dronový útok poškodil v noci na nedeľu štyri energetické zariadenia v blízkosti mesta Odesa na juhu Ukrajiny. V dôsledku toho bolo ráno bez elektrického prúdu vyše 29.000 odberateľov, informoval gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper i ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK, píše agentúra Reuters. Situáciu sledujeme ONLINE.
10:40 Rusko nahlas vyslovilo to, čo doteraz mlčalo – vojna na Ukrajine bude pokračovať, čakajú nás ďalšie masívne bombardovania miest. „Dnes objasníme úlohy vojenských skupín v smeroch na jesenné obdobie,“ povedal Valerij Gerasimov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
9:45 Ukrajinské vojenské velenie dnes označilo tvrdenia ruského náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova o ruských úspechoch v bojoch na Ukrajine za vysoko prehnané. V sobotu Gerasimov uviedol, že od marca Rusko obsadilo viac ako 3 500 kilometrov štvorcových ukrajinského územia. To je o niečo viac ako rozloha regiónu Karlovy Vary. Podľa Gerasimova ruské sily prevzali kontrolu nad 149 dedinami. Ukrajinský generálny štáb dnes uviedol, že ruská letná ofenzíva skončila „prakticky ničím“. Podľa Kyjeva sa Rusom nepodarilo obsadiť žiadne väčšie mestá, naopak, v bojoch na Donbase a v Charkovskej oblasti bolo zranených alebo zabitých takmer 210 000 ruských vojakov. Informácie o vojnových obetiach nie je možné overiť.
7:45 Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že 11 ukrajinských dronov protivzdušná obrana zničila nad územím Volgogradskej oblasti, osem nad Rostovskou oblasťou a zvyšné nad Belgorodskou a Brjanskou oblasťou. O zranených či škodách sa nezmieňuje.
7:40 Rusko v noci na dnes podniklo rozsiahly útok na energetickú infraštruktúru v Odeskej oblasti, po ktorom je vyše 29.000 odberateľov bez elektriny, píše agentúra Ukrinform. Rusko zase podľa agentúry TASS informuje o zničení 21 ukrajinských dronov nad štvoricou ruských regiónov. "Najviac postihnuté bolo mesto Čiernomorské a jeho okolie," napísal na telegrame šéf Odeskej oblastnej správy Oleh Kiper, podľa ktorého boli poškodené tiež súkromné domy a administratívne budovy a na viacerých miestach vypukli požiare. Zatiaľ sú informácie o jednom zranenom.
6:06 Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v sobotu do čínskeho mesta Tchien-ťin, kde sa spolu s lídrami približne 20 ďalších krajín zúčastní na summite organizovanom čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. S odvolaním sa na ruské a čínske štátne médiá o tom informovali agentúry AFP a Reuters.
6:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu. Urobil tak pred cestou ruského prezidenta Vladimira Putina do Číny na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Informovala o tom agentúra DPA.
Ruské jednotky blízko Dobropillje boli obkľúčené
"Aspoň zatiaľ boli ruské jednotky, ktoré postupovali na Dobropillju – táto ´krabí klepeta´ – odrezané a obkľúčené," povedal Trehubov. Mesto Dobropillja leží v Pokrovskom okrese, v súčasnosti zrejme najohrozenejšom sektore frontovej línie. Rusko v tomto regióne podľa ukrajinskej armády sústreďuje viac ako 110.000 vojakov.
Začiatkom tohto mesiaca sa objavili správy, že ruské jednotky postúpili smerom k diaľnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadili pozície v blízkych osadách a údajne prerazili ukrajinskú obranu. Ukrajinské sily však tvrdia, že sa im v ťažkých bojoch minulý týždeň podarilo oslobodiť niekoľko miestnych obcí, vrátane dediny Novomychajlivka. Informácie tohto druhu nemožno priamo nezávisle overiť. Ruská armáda začala inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina. Napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou agresii bráni. V posledných mesiacoch Rusko zintenzívnilo svoju pozemnú ofenzívu na východe Ukrajiny, a to napriek diplomatickému úsiliu o ukončenie vojny. Za frontovou líniou Moskva naďalej pravidelne útočí na ukrajinské mestá a zabíja civilistov po celej krajine.