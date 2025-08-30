MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo v Dnepropetrovskej oblasti: Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj

KYJEV - Ruské sily v sobotu skoro ráno podnikli „masívne útoky“ v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Serhij Lysak, ktorý hlási údery v mestách Dnipro a Pavlohrad. Rusko útočilo aj v Záporožskej oblasti, kde zahynula najmenej jedna osoba a ďalších 16 vrátane dvoch detí utrpelo zranenia. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:05 Ukrajinské drony zaútočili na ropné rafinérie v ruskom Krasnodarskom kraji v Samarskej oblasti, uviedol veliteľ.
6:34 Unijní ministri zahraničia dnes na neformálnom rokovaní v Kodani preberú možnosti zavedenia ďalších sankcií voči Rusku či situáciu na Blízkom východe. Krajiny ÚNIE sa rôznia v otázke možnej spoločnej reakcie na spôsob vedenia izraelskej vojny v Pásme Gazy. Česko bude zastupovať minister zahraničných vecí Ján Lipavský a na diskusii sa zúčastnia tiež zástupcovia Británie, Nórska a Islandu.
6:25 Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov, ktorí padli v boji proti ukrajinským silám v Rusku, a vyjadril im sústrasť. Informovala o tom v sobotu severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše správa agentúry AFP. Pchjongjang dosiaľ nepotvrdil, koľko jeho vojakov zahynulo v boji za Rusko. Južná Kórea však ich počet odhaduje na približne 600, pričom tisíce ďalších utrpelo v boji zranenia.
6:08 V Záporoží pri rozsiahlom ruskom útoku zahynula jedna osoba a ďalších šesť zranených vrátane dieťaťa. Pri ruskom útoku na Záporožie bola zabitá jedna osoba a ďalších šesť zranených vrátane dieťaťa, uviedol regionálny guvernér Ivan Fedorov.
6:07 Ruské útoky dronmi a raketami na Ukrajinu „vzbudzujú pochybnosti o vážnosti Ruska v jeho túžbe po mieri,“ povedal v piatok Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) americký diplomat John Kelley. Zároveň upozornil, že Washington môže „potrestať“ Moskvu ekonomickými opatreniami, ak bude vo vojne pokračovať. Informuje správa agentúry Reuters.
6:05 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v piatok na stretnutí s osobitným vyslancom Spojených štátov Steveom Witkoffom povedal, že Rusko spomaľuje úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje správa agentúry AFP a príspevku Jermaka na sociálnej sieti X.
6:00 Americký prezident Donald Trump naďalej pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v piatok predstaviteľ Bieleho domu. Informuje správa agentúry AFP. „Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť naďalej rokujú s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o bilaterálnom stretnutí s cieľom zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu,“ uviedol predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
Ruská armáda vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti
K útoku došlo len niekoľko dní po tom, čo Ukrajina po prvý raz potvrdila, že ruská armáda vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti, ktorá bola dosiaľ ušetrená od intenzívnych bojov. Na rozdiel od Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Rusko Dnepropetrovskú oblasť neanektovalo a počas tejto vojny sa mu prvýkrát podarilo preniknúť za jej hranice až začiatkom júla, keď jeho jednotky dobyli dedinu Dačne.
Rusko naďalej pokračuje v rozsiahlych útokoch na Ukrajinu, a to napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť túto vojnu. V noci na štvrtok podniklo útok na Kyjev, pri ktorom zahynulo 23 osôb vrátane detí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po útoku na ukrajinskú metropolu povedal, že Rusko má „stále záujme“ o diplomaciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, no bude pokračovať v útokoch.