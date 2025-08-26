Mladá absolventka práva (†22) zomrela po rutinnom vyšetrení! Smrť prišla do 24 hodín

RIO DO SUL - Mala celý život pred sebou, všetko zmenilo rutinné vyšetrenie. Mladá, krásna absolventka práva Leticia Paul podstúpila bežné CT vyšetrenie kvôli obličkovým kameňom. Neočakávaná alergická reakcia na kontrastnú látku však viedla k jej smrti necelých 24 hodín po procedúre.
Tragická udalosť sa odohrala v meste Rio do Sul v brazílskom štáte Santa Catarina. 22-ročná Leticia Paul zomrela po tom, čo u nej nastala závažná alergická reakcia počas rutinného CT vyšetrenia s kontrastnou látkou v miestnej nemocnici. Mladá žena, ktorá nedávno ukončila štúdium práva, podstúpila vyšetrenie kvôli dlhodobým problémom s obličkovými kameňmi.
Podľa výpovede príbuzných Leticia utrpela anafylaktický šok - život ohrozujúcu alergickú reakciu - krátko po podaní kontrastnej látky. Ako uviedla pre brazílsky portál G1 jej teta Sandra Paul, Leticiu po anafylaktickom šoku okamžite previezli do nemocnice, no napriek okamžitej intubácii a snahám lekárskeho tímu mladé dievča zomrelo o menej ako 24 hodín neskôr. Podľa jej slov je celá rodina z nečakaného vývoja situácie zdrvená.
Čo je anafylaktický šok
Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav a ide o najťažší stupeň anafylaxie. Ide o prehnanú odpoveď imunitného systému organizmu na alergén. Pri anafylaktickom šoku sú najviac postihnuté koža, dýchací, obehový a tráviaci systém.
Nemocnica Regional Alto Vale vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila sústrasť rodine zosnulej a ubezpečila verejnosť o dodržiavaní všetkých bezpečnostných protokolov pri vyšetreniach. Odborníci zdôrazňujú, že hoci sú kontrastné látky všeobecne považované za bezpečné a ich použitie je kľúčové pre mnohé diagnostické postupy, v zriedkavých prípadoch môžu vyvolať závažné alergické reakcie. Kontrastné látky sú chemické látky, ktoré sa bežne používajú pri vyšetreniach MRI, CT a röntgene, vždy s lekárskou indikáciou, s funkciou zvýraznenia špecifických oblastí tela.