Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia

BRATISLAVA - Los Emil, ktorý sa v posledných mesiacoch potuloval po Slovensku a Českej republike, sa teraz nachádza v blízkosti Viedne. Túto informáciu priniesla agentúra APA, ktorá uviedla, že zviera predtým zaznamenali v Dolnom Rakúsku.
Rakúska polícia žiada verejnosť, aby Emila neprenasledovala pešo ani autom, ako sa to stalo v minulosti. „Takéto správanie môže mať nebezpečné následky pre zviera aj pre zúčastnených ľudí,“ varovali príslušníci policajného zboru.
„Prosíme, rešpektujte prírodu. Emil chce len žiť a, zdá sa, vidieť pár pamiatok,“ dodala polícia a priložila smajlíka. APA už skôr informovala, že los pravdepodobne prišiel z Poľska cez Českú republiku do Rakúska počas svojej cesty strednou Európou.
V Českej republike cesta mladého zvieraťa, ktoré zvyčajne žije osamote a môže dorásť do výšky viac ako dva metre a vážiť viac ako pol tony, vzbudila veľký záujem verejnosti.
Česká agentúra pre ochranu prírody a krajiny vyzvala fotografov, aby zviera nevyplašili ani sa k nemu nepribližovali, pretože los môže spanikáriť, vbehnúť pod auto alebo zaútočiť na fotografa.