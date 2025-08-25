Krajiny Pobaltia sa hrozby z východu skutočne boja: Priprava na inváziu z Ruska! Obranná línia má tri vrstvy

VILNIUS - Litva, Lotyšsko a Estónsko masívne opevňujú svoje hranice s Ruskom a Bieloruskom. Nová línia má posilniť obranu regiónu a chrániť aj Vilnius, ktorý leží len tridsať kilometrov od bieloruskej hranice.
Litva rozširuje obranu pri hlavnom meste
Litva odhalila plány na vybudovanie 48-kilometrového pásu obranných prvkov, ktoré majú chrániť oblasť okolo Vilniusu. Dôvodom je obava z možnej ruskej agresie. Posilňovanie hraníc prebieha koordinovane aj v Lotyšsku, Estónsku a Poľsku, kde k existujúcim plotom pribúdajú ďalšie opevnenia a bariéry.
Estónsky minister varuje pred rastom ruskej armády
„Ruská vláda schválila plány na posilnenie svojho obranného priemyslu. Zvyšuje aj počet vojakov, ktorý má narásť na 1,5 milióna. Do nášho susedstva privezie dvakrát až deväťkrát viac vojenského vybavenia,“ vyhlásil pre televíziu PBS estónsky minister obrany Hanno Pevkur.
Trojvrstvová ochrana hraníc
Podľa denníka Daily Mail bude nové obranné pásmo rozdelené na tri línie. Prvú má tvoriť päťkilometrová zóna so zákopom pri hraničnom plote. Za ňou budú násypy, dračie zuby a mínové polia. Tretia časť bude pozostávať z opevnených bodov pre pechotu. Mosty v druhej a tretej línii majú byť osadené výbušninami, ktoré sa dajú v prípade hrozby okamžite odpáliť.
Projekt dlhý 1 500 kilometrov
Budovanie tzv. Baltskej obrannej línie sa začalo už začiatkom minulého roka. Celý projekt má mať viac než 1 500 kilometrov a jeho cieľom je obmedziť schopnosť Ruska viesť útok z Kaliningradu alebo z územia Bieloruska.