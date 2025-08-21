Úplný opak nášho prístupu: Poliaci medvede nechcú strieľať, ale sledovať pomocou čipov

POĽSKO - Tri medvede ohrozujúce obyvateľov obce Cisna v pohorí Bieszczady na juhovýchode Poľska nebudú zastrelené, ale dostanú obojky s čipmi, aby zásahový tím mohol sledovať ich polohu a postarať sa, aby neohrozovali ľudí, oznámila poľská ministerka životného prostredia Paulina Hennigová-Klosková. Dovtedy sa o bezpečnosť obyvateľov dediny postará polícia, potvrdil televíziu TVN 24 námestník ministerky Mikolaj Dorożala.
