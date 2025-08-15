Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Washington zažaloval Trumpovu vládu za prevzatie kontroly nad políciou mesta

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ty ONeil)
TASR

WASHINGTON - Generálny prokurátor Washingtonu zažaloval vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, čo označil „nepriateľským prevzatím moci“ nad mestskými policajnými zložkami. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o nevyhnutné opatrenie v boji proti kriminalite, informuje AFP.

Americký líder začiatkom týždňa nariadil prevzatie kontroly nad metropolitnou políciou (MPD) a zároveň vyslal do ulíc hlavného mesta USA Národnú gardu. Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová následne vydala príkaz na vymenovanie dočasného policajného komisára so všetkými právomocami policajného náčelníka.

Federálny zákon upravujúci záležitosti hlavného mesta „neumožňuje takéto bezohľadné uzurpovanie si právomocí federálneho obvodu nad vlastnou vládou (mesta)“, napísal generálny prokurátor Washingtonu Brian Schwalb v žalobe podanej na federálnom súde. S týmto odôvodnením požiadal o okamžité pozastavenie Bondiovej nariadenia.

Kroky vlády „prekračujú hranice limitovanej právomoci prezidenta a snažia sa o nepriateľské prevzatie (kontroly) nad MPD“, uviedol Schwalb vo vyhlásení na sociálnych sieťach. „Je to urážka dôstojnosti a autonómie 700-tisíc Američanov, ktorí považujú Washington za svoj domov,“ dodal.

Washington ma osobitý vzťah s federálnou vládou, ktorá obmedzuje jeho autonómiu a poskytuje Kongresu mimoriadnu mieru kontroly nad miestnymi záležitosťami. Prevažne demokratické mesto v súčasnosti čelí obvineniam republikánov, že je údajne plné zločinu, sužované bezdomovectvom a po finančnej stránke nesprávne obhospodarované. Údaje washingtonskej polície však ukazujú výrazný pokles násilnej kriminality v rokoch 2023 a 2024.

Viac o téme: MestoPolícia Donald TrumpWashington
