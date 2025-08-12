Kritická situácia vo Varšave: Pre nízky stav Visly prestali premávať lode

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)
VARŠAVA - Premávka mestských trajektov cez rieku Visla vo Varšave bola pozastavená pre nízku hladinu vody. Podľa informácií Dopravného podniku mesta Varšava (ZTM) ukazoval hladinomer v prístave na nábreží v utorok len 35 centimetrov. Infromuje o tom varšavský spravodajca správa agentúry PAP.
Prevádzka prívozov Wilga, Slonka a Pliszka bola zastavená až do odvolania. Od pondelka pritom mali premávať častejšie, avšak nízky stav vody znemožnil ich prevádzku. Rekordne nízka hladina bola zaznamenaná 8. júla, keď Visla dosiahla v meste iba 11 centimetrov, čo je najmenej v histórii meraní. Bezplatné prívozy spájajú oba brehy rieky na troch trasách, počas letnej sezóny zvyčajne premávajú každý deň.