Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Škandál na Novom Zélande: Poslankyňu vylúčili z parlamentnej miestnosti pre prejav

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WELLINGTON - Novozélandskú poslankyňu v utorok vylúčili z parlamentnej rokovacej sály a na zvyšok týždňa jej zakázali vstup na rokovania. Dôvodom bol jej prejav o vojne v Pásme Gazy a sankciách voči Izraelu, píše agentúra DPA.

K incidentu došlo podľa novozélandskej televízia RNZ počas mimoriadnej rozpravy, ktorá bola zvolaná na utorok po oznámení koalície, že v septembri prijme formálne rozhodnutie o tom, či uzná Palestínsky štát. Spolupredsedníčka strany Zelených Chlöe Swarbricková vyzvala vládnych poslancov, aby podporili návrh jej poslanecký návrh zákona, ktorý by umožnil Novému Zélandu uvaliť sankcie na Izrael, za „jeho vojnové zločiny“.

„Ak nájdeme šesť zo 68 členov parlamentu s chrbtovou kosťou, môžeme stáť na správnej strane histórie,“ vyhlásila Swarbricková. Predseda parlamentu Gerry Brownlee označil uvedené tvrdenie poslankyne za úplne neakceptovateľné a vyzval ju, aby odvolala svoje slová a ospravedlnila sa, alebo aby do konca týždňa opustila parlament. Uviedol, že nebude tolerovať, aby člen parlamentu hovoril, že ostatní členovia sú bez chrbtovej kosti.

Swarbricková sa odmietla ospravedlniť

Swarbricková sa odmietla ospravedlniť a povedala, že „rada“ odíde. Brownlee neskôr potvrdil svoje rozhodnutie, avšak konštatoval, že vylúčená poslankyňa sa môže od stredy vrátiť, ak sa ospravedlní. Predseda libertariánskejstrany ACT New Zealand David Seymour už predtým namietal proti „propalestínskej šatke kefíja,“ ktorú mala Swarbricková. DPA tvrdí, že členovia strany Zelených nosia v parlamente takéto šatky od roku 2023.

Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters v pondelok uviedol, že vláda počas nasledujúceho mesiaca zváži svoju pozíciu ohľadom uznania Palestínskeho štátu. Plán uznať Palestínsky štát v uplynulom období oznámilo Francúzsko, Británia, Kanada, Malta či Austrália. Palestínu ako suverénny štát aktuálne uznáva 147 zo 193 členských štátov OSN.

Viac o téme: Rokovanie Nový ZélandGazaŠkandál
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

KĽDR tvrdí, že plán
KĽDR tvrdí, že plán Izraela obsadiť mesto Gaza je porušením medzinárodného práva
Zahraničné
Estónska premiérka Kaja Kallasová
Európska únia odsúdila zabitie novinárov televízie v Pásme Gazy počas izraelských útokov
Zahraničné
Korešpondent al-Džazíry Anás aš-Šaríf,
Nemecko žiada Izrael o vysvetlenie po zabití novinárov televízie al-Džazíra
Zahraničné
Guida Crosett
Taliansky minister Crosetto o Gaze: Izrael sa nespráva rozumne ani ľudsky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Behind The Scenes Elite Model Look ČR & SR 2025
Behind The Scenes Elite Model Look ČR & SR 2025
Prominenti
Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne
Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne
Správy
Tréner Kajratu Almaty Rafael Urazbachtin: Vieme, že to tu nebudeme mať ľahké
Tréner Kajratu Almaty Rafael Urazbachtin: Vieme, že to tu nebudeme mať ľahké
Šport

Domáce správy

Jazdil zo strany na
Jazdil zo strany na stranu! Vodič z Poľska nafúkal viac ako 2,8 promile
Domáce
Na riešenie sporov týkajúcich
Na riešenie sporov týkajúcich sa práva na opravu sú špecializované tri súdy
Domáce
Zakročil verejný ochranca práv Vučičovi stúpenci zaútočili na
Vučičovi stúpenci zaútočili na Slovákov v Srbsku: Jasný ODKAZ opozície vláde! TOTO si o tom myslí Fico a Blanár
Domáce
Mimoriadna výzva: Krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom dochádzajú! Situácia je KRITICKÁ
Mimoriadna výzva: Krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom dochádzajú! Situácia je KRITICKÁ
Regióny

Zahraničné

Júl v Kosove bol
Júl v Kosove bol najteplejší od začiatku meraní: Priniesol rekord 42,4 °C
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
Zahraničné
Rieka
Kritická situácia vo Varšave: Pre nízky stav Visly prestali premávať lode
Zahraničné
Indonéziu postihlo silné zemetrasenie:
Indonéziu postihlo silné zemetrasenie: Zasiahnutá je provincia Papua na ostrove Nová Guinea
Zahraničné

Prominenti

Madonna a pápež Lev
VÝZVA pre pápeža: Madonna ho žiada o NÁVŠTEVU okupovaného Pásma Gazy!
Zahraniční prominenti
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky:
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky: RAKOVINA v rodine.. PROSÍ o pomoc!
Domáci prominenti
Taylor Swift
PREKVAPENIE pre fanúšikov Taylor Swift: Z tohto budú mať obrovskú radosť!
Zahraniční prominenti
FOTO Odvážne zábery Nely Pociskovej
Pocisková DRÁŽDI Španielov: Ako SEXICA z Baywatchu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Horor v ZOO: Matka
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Zaujímavosti
Ostrov bez zrkadiel: Gréci
Ostrov bez zrkadiel: Gréci Spinalongu kedysi tajili, dnes patrí k najnavštevovanejším v krajine
dromedar.sk
Návšteva európskych metropol vás
Návšteva európskych metropol vás môže vyjsť draho: Na turistov si prichystali absurdné pokuty v tisíckach eur!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
POZOR nenechávajte tieto bežné predmety v aute: V horúčavách môžu spôsobiť nečakaný požiar!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov

Šport

Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Premier League
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Premier League
Sen sa rozplynul, najhorší scenár pre domácu hviezdu: Príde o olympiádu a celú sezónu
Sen sa rozplynul, najhorší scenár pre domácu hviezdu: Príde o olympiádu a celú sezónu
ZOH Miláno Cortina 2026
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Reprezentácia

Auto-moto

Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Doprava
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Vyhorenie
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Android
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Aplikácie a hry
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Bezpečnosť
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Bezpečnosť

Bývanie

7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok

Pre kutilov

Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve kráľovské osobnosti vyhlásené za jedny z najlepšie oblečených žien Británie: Princezná Kate medzi nimi nie je...
Zahraničné celebrity
Dve kráľovské osobnosti vyhlásené za jedny z najlepšie oblečených žien Británie: Princezná Kate medzi nimi nie je...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
Vučičovi stúpenci zaútočili na
Domáce
Vučičovi stúpenci zaútočili na Slovákov v Srbsku: Jasný ODKAZ opozície vláde! TOTO si o tom myslí Fico a Blanár
Neďaleko Chorvátska sa triasla
Zahraničné
Neďaleko Chorvátska sa triasla zem: Záchvevy bolo cítiť až v Splite! Ľudia hovorili, že počuli výbuch
Dramatická milenecká scéna v
Domáce
Dramatická milenecká scéna v Nitre, okoloidúci sledovali výjav ako z filmu! FOTO Žena vzala veci do vlastných rúk

Ďalšie zo Zoznamu