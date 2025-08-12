Škandál na Novom Zélande: Poslankyňu vylúčili z parlamentnej miestnosti pre prejav

WELLINGTON - Novozélandskú poslankyňu v utorok vylúčili z parlamentnej rokovacej sály a na zvyšok týždňa jej zakázali vstup na rokovania. Dôvodom bol jej prejav o vojne v Pásme Gazy a sankciách voči Izraelu, píše agentúra DPA.
K incidentu došlo podľa novozélandskej televízia RNZ počas mimoriadnej rozpravy, ktorá bola zvolaná na utorok po oznámení koalície, že v septembri prijme formálne rozhodnutie o tom, či uzná Palestínsky štát. Spolupredsedníčka strany Zelených Chlöe Swarbricková vyzvala vládnych poslancov, aby podporili návrh jej poslanecký návrh zákona, ktorý by umožnil Novému Zélandu uvaliť sankcie na Izrael, za „jeho vojnové zločiny“.
„Ak nájdeme šesť zo 68 členov parlamentu s chrbtovou kosťou, môžeme stáť na správnej strane histórie,“ vyhlásila Swarbricková. Predseda parlamentu Gerry Brownlee označil uvedené tvrdenie poslankyne za úplne neakceptovateľné a vyzval ju, aby odvolala svoje slová a ospravedlnila sa, alebo aby do konca týždňa opustila parlament. Uviedol, že nebude tolerovať, aby člen parlamentu hovoril, že ostatní členovia sú bez chrbtovej kosti.
Swarbricková sa odmietla ospravedlniť
Swarbricková sa odmietla ospravedlniť a povedala, že „rada“ odíde. Brownlee neskôr potvrdil svoje rozhodnutie, avšak konštatoval, že vylúčená poslankyňa sa môže od stredy vrátiť, ak sa ospravedlní. Predseda libertariánskejstrany ACT New Zealand David Seymour už predtým namietal proti „propalestínskej šatke kefíja,“ ktorú mala Swarbricková. DPA tvrdí, že členovia strany Zelených nosia v parlamente takéto šatky od roku 2023.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters v pondelok uviedol, že vláda počas nasledujúceho mesiaca zváži svoju pozíciu ohľadom uznania Palestínskeho štátu. Plán uznať Palestínsky štát v uplynulom období oznámilo Francúzsko, Británia, Kanada, Malta či Austrália. Palestínu ako suverénny štát aktuálne uznáva 147 zo 193 členských štátov OSN.