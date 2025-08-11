Zemetrasenie na západe Turecka si vyžiadalo jednu obeť

ANKARA — Najmenej jednu obeť si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, ktoré v nedeľu večer zasiahlo západ Turecka. Ďalších 29 ľudí utrpelo prevažne ľahké zranenia, informovali agentúry AFP a DPA.
Obeťou je podľa tureckého ministra vnútra Aliho Yerlikayu 81-ročný muž, ktorý zomrel krátko po tom, čo ho spolu s ďalšími troma osobami vyslobodili z trosiek zrúteného domu v meste Sindirgi, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia. V dôsledku otrasov, ktoré bolo cítiť vo viacerých mestách na západe krajiny vrátane Istanbulu a Izmiru, sa v Sindirgi a jeho okolí zrútilo 16 budov. Štyri z nich boli obývané vrátane trojpodlažnej budovy v centre mesta, kde bývalo šesť ľudí. Záchranári sa z trosiek snažia vytiahnuť ďalšie dve zavalené osoby.
Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách
Hlavný otras bol zaznamenaný 18.53 h SELČ, po ktorom nasledovalo približne 20 dotrasov s magnitúdami od 3,5 do 4,6. Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53.000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených.