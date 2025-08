Za 24 hodín zomrelo v Pásme Gazy pri izraelských útokoch vyše 130 ľudí: Hladu podľahlo ďalších päť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

Vojna v Pásme Gazy trvá už takmer 22 mesiacov a podľa ministerstva zdravotníctva kontrolovaného hnutím Hamas si doteraz vyžiadala 61.158 obetí na životoch. V posledných dňoch pribúdajú aj úmrtia v súvislosti s hladom pre nedostatok potravín v palestínskej enkláve. Podľa ministerstva od začiatku prebiehajúcej vojny zomrelo od hladu 193 ľudí. Ministerstvo podľa stanice BBC uviedlo, že za uplynulý deň priviezli do nemocníc 771 zranených. Mnoho obetí zostáva pod ruinami a záchranné zložky sa k nim nevedia dostať.

Nehoda humanitárneho vozidla si vyžiadala desiatky obetí

Úrady v Gaze informovali, že v noci na stredu sa blízko utečeneckého tábora Nusajrát prevrátilo nákladné auto s humanitárnou pomocou. Incident si vyžiadal najmenej 20 obetí a desiatky zranených. Palestínske militantné hnutie Hamas viní Izrael, že núti vodičov áut s humanitárnou pomocou, aby sa dostali do distribučných centier po nebezpečných trasách a že v Pásme Gazy „zámerne vyvoláva hlad a chaos“. Izraelská armáda v stredu oznámila, že lietadlá zo Spojených arabských emirátov, Jordánska, Nemecka, Belgicka a Francúzska zhodili do Pásma Gazy 107 balíkov humanitárnej pomoci, ktoré obsahovali jedlo, informuje portál The Times of Israel (TOI).

Armáda tvrdí, že od 26. júla deväť krajín vrátane Izraela letecky zhodilo takmer 900 balíkov humanitárnej pomoci a balíky, ktoré zhodila izraelská armáda, dodali medzinárodné humanitárne organizácie, objasňuje TOI. Podľa agentúr OSN nejde o efektívny spôsob poskytovania pomoci a preto apelujú na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, koncom júla upozornila, že izraelská vojenská ofenzíva a blokáda viedli k „najhoršiemu možnému scenáru hladomoru“ na pobrežnom území s približne dvoma miliónmi Palestínčanov.