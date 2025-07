Spojené štáty navrhli Arménsku správu koridora do azerbajdžanského Nachičevanu

Arménsky premiér Nikol Pašinja (Zdroj: TASR/Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo via AP)

JEREVAN - Spojené štáty Arménsku ponúkli, že prevezmú správu nad koridorom, ktorý by cez arménske územie mohol v budúcnosti prepojiť Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan, oznámil v stredu arménsky premiér Nikol Pašinjan. Informovala o tom agentúra Reuters.

Pašinjan potvrdzuje prijatie návrhov od USA

„Áno, dostali sme návrhy od Spojených štátov,“ citovala Pašinjana tlačová agentúra Armenpress. „Je veľmi dôležité zdôrazniť, že akákoľvek otázka sa prerokúva na základe zásad územnej celistvosti, zvrchovanosti a jurisdikcie Arménskej republiky,“ zdôraznil premiér.

Azerbajdžan požaduje zriadenie zhruba 32 kilometrov dlhého koridoru cez juhoarménsku provinciu Sjunik od roku 2020, keď jeho sily zvíťazili v druhej vojne o v tom čase prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach. Koridor by prepojil dve oddelené časti Azerbajdžanu a zabezpečil by priame prepojenie s kľúčovým spojencom Baku - Tureckom.

Baku odmieta výlučnú arménsku kontrolu nad koridorom

Azerbajdžanská vláda však odmieta, aby mal Jerevan nad koridorom, ktorý by prechádzal cez suverénne arménske územie, výlučnú kontrolu. Baku sa obáva, že Arménsko by mohlo v takomto prípade kedykoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup Azerbajdžanu do koridoru.

Koridor komplikuje mierový proces

Reuters pripomína, že spor o koridor komplikuje uzavretie trvalej mierovej dohody medzi dvoma úhlavnými rivalmi. O urýchlenie mierového procesu sa v uplynulom období snažia Spojené štáty. „Hádajú sa o 32 kilometrov cesty. Čo by sa stalo, keby Amerika prišla a povedala: Dobre, prevezmeme to. Dajte nám 32 kilometrov cesty na 100 rokov do prenájmu a môžete sa o ňu všetci deliť,“ povedal minulý týždeň americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack.