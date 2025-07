Opozícia naďalej kritizuje tender k záchrankám: Štofko deklaruje transparentnosť

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Výbor nebol uznášaniaschopný, no opoziční poslanci zostali neformálne diskutovať so zástupcami ministerstva. „Mrzí nás, že medzi nás neprišiel ani minister, ani zástupcovia operačného strediska, na ktorých chcel minister zhodiť svoju politickú zodpovednosť pri tomto tendri. Napriek tomu sme radi, že sme mohli aspoň neformálne diskutovať so zástupcami ministerstva zdravotníctva a oceňujem, že sem prišiel štátny tajomník pán Štofko a pán Gaston, ktorý nás informovali a snažili sa naše podozrenia vyvrátiť. Žiaľ, musím skonštatovať, že odpovede, ktoré sme dostali, neboli postačujúce,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za KDH Peter Stachura za všetky opozičné strany. Zdôraznil, že budú tender naďalej ostro sledovať.

Ministerstvo nezverejnilo ani štatút rozhodovacej komisie

Opozícia kritizuje, že ministerstvo nezverejnilo napríklad štatút rozhodovacej komisie, rokovací poriadok či kritériá výberu. „O dvoch miliardách eur sa rozhoduje pod rúškom tajomstva,“ skonštatoval poslanec za PS Oskar Dvořák. Poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň poukázal na to, že pravdepodobne nebudú zverejnené ani zapojené projekty, pretože na ich zverejnenie bude potrebný súhlas majiteľa. „Vyzývam, aby všetci, ktorí sú prihlásení do tohto tendra, boli ochotní zverejniť svoje projekty, aby verejnosť mohla vidieť, s čím sa uchádzajú o priazeň komisie,“ povedal poslanec za SaS Tomáš Szalay.

Štofko ozrejmil, že minister sa na rokovaní nezúčastnil, pretože mal naplánovanú dovolenku a pozvánka na výbor prišla tento týždeň. Jeho neúčasť však podľa jeho slov neznamená, že rezort o téme nechce diskutovať. Podotkol, že minister sa k téme už viackrát vyjadril. „My sa naozaj snažíme veľmi jasne a transparentne za ministerstvo komunikovať, že všetky podklady, ktoré sú zverejniteľné, zverejnené budú hneď, ako sa skončia výberové konania,“ povedal s tým, že výsledky prejdú aj kontrolou ministra.

„Naozaj mu záleží na tom, aby boli eliminované akékoľvek pochybnosti, či už sa to týka konfliktov záujmov alebo nejakého ‚rodinkárčenia‘. (...) V prípade, že dôjde k nejakým pochybeniam zo strany účastníka, ktoré budú vyhodnotené ako diskvalifikačné, tzn. že bude zavádzať alebo bude klamať vo svojich podkladoch, tak samozrejme minister to môže vyhodnotiť aj tak, že tohto uchádzača eliminuje,“ ozrejmil štátny tajomník. Zároveň deklaroval, že zástupcovia rezortu sú pripravení odpovedať aj na ďalšie prípadné otázky.

Výbor nerokoval

Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo v piatok k tendru o záchrankách nerokoval. Poslanci neboli pri otváraní mimoriadneho zasadnutia uznášaniaschopní, nebol ich dostatok. Výbor iniciovali opozičné strany, ktoré v súvislosti s výberovým konaním hovoria o netransparentnosti a žiadajú vysvetlenia.