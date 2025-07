AKTUÁLNE Nekompromisný Trump opäť buchol po stole: Tvrdá ekonomická rana, na EÚ zavádza 30-percentné clá!

Trump zavedie až 30-percentné clá na tovar z EÚ. (Zdroj: Getty Images, SITA/AP/Pool)

Hovorca Európskej komisie Olof Gill tento týždeň uviedol, že EÚ by chcela dosiahnuť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi pred 1. augustom, mohlo by to byť možné aj v najbližších dňoch. Trump zverejnil tiež list adresovaný mexickej prezidentke Claudii Sheinbaumovej. Z toho vyplýva, že Mexiko bude od 1. augusta tiež čeliť clu 30 percent, napísala agentúra Reuters.

Trump na začiatku apríla predstavil rozsiahle clá, ktoré označil za recipročné, s minimálnou sadzbou desať percent na väčšinu tovaru dovážaného do USA. Na dovoz výrobkov z EÚ zaviedol clo 20 percent. Deň po začiatku platnosti ciel však s okamžitou platnosťou na 90 dní znížil väčšine krajín takzvanú recipročnú sadzbu na desať percent. Prezident uviedol, že v tejto pauze chce krajinám umožniť uzavrieť s USA bilaterálne dohody.

Trump pritvrdzuje obchodnú rétoriku

Koncom mája Trump uviedol, že rokovania s EÚ o obchode sú ťažké a nikam nevedú, takže odporučí, aby od 1. júna platilo na dovoz z EÚ clo 50 percent. Nakoniec sa však rozhodol termín na dosiahnutie dohody posunúť, najprv na 9. júl a potom na 1. august. Trump v posledných dňoch rozposlal listy s informáciou o zavedení ciel viacerým obchodným partnerom, vrátane Japonska, Južnej Kórey či Kanady. Oznámil tiež clo 50 percent na dovoz medi.

Trumpova administratíva vyhlásila cieľ uzavrieť za 90 dní 90 dohôd. Ambiciózny cieľ sa však stretol so skepsou zo strany obchodných expertov, ktorí poznajú náročné a zdĺhavé obchodné rokovania z minulosti. Dohodu sa americkej vláde zatiaľ podarilo dohodnúť s Vietnamom a s Britániou.