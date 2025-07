Vylúčenie USA z WTO je podľa kanadskej expertky nevyhnutné na ochranu svetového hospodárstva

Vlajka Spojených štátov (Zdroj: antipropaganda.sk)

Členovia WTO sa musia zjednotiť a rozhodne odmietnuť agresívnu obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. povedala Hopewellová. „Jediný spôsob, ako zachovať systém založený na pravidlách, je vylúčiť alebo pozastaviť členstvo USA,“ zdôraznila. Odborníčka poznamenala, že hoci tento postup nebol v histórii WTO nikdy použitý, právny mechanizmus na takéto konanie existuje. Pozastavenie členstva USA by si podľa nej vyžadovalo zmenu dohody o WTO, na ktorú je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov. Takýto krok by vytvoril značný tlak na hospodársku politiku Bieleho domu, ktorý by potom mohol upustiť od ciel, pokračovala Hopewellová.

Po reštrukturalizácii WTO by podľa expertky USA stratili prístup na svetové trhy, čelili by neobmedzeným clám zo strany iných krajín a stratili by ochranu pred diskriminačnými obchodnými praktikami. Okrem toho by sa pozastavilo presadzovanie práv duševného vlastníctva pre americké spoločnosti. „Vylúčenie USA by jasne potvrdilo ich postavenie ako medzinárodného vyvrheľa,“ uzavrela expertka.

Trump 2. apríla oznámil zavedie ciel takmer na všetok tovar z väčšiny krajín sveta. Všeobecné clo vo výške 10 % nadobudlo účinnosť 5. apríla a vyššie clá zamerané na jednotlivé krajiny 9. apríla. V ten istý deň Trump oznámil, že tzv. recipročné clá pozastaví na 90 dní, aby obchodným partnerom poskytol priestor na rokovania o nových obchodných dohodách. Prechodné obdobie, počas ktorého platí všeobecné 10-percentné clo, sa končí tento týždeň v stredu (9. 7.)