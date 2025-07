Európska únia by mala spojiť svoje investície do obrany a posilniť tým úlohu eura, uviedol Rehn

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

SINTRA - Európska únia (EÚ) by mala spojiť svoje investície do obrany, aby okrem zníženia nákladov a urýchlenia procesov vytvorila aj nové bezpečné finančné aktívum, ktoré by mohlo posilniť medzinárodnú úlohu spoločnej európskej meny. Uviedol to člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Olli Rehn. Informuje správa agentúry Reuters.