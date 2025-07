Obrovská tragédia! Len 18-mesačný chlapec zomrel v rozpálenom aute: Jeho otec zatiaľ popíjal v bare!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa polície 33-ročný Scott Allen Gardner dorazil 6. júna do holičstva na Floride okolo 11:30 predpoludním. Spolu s ním bol v aute aj jeho malý syn Sebastian. Namiesto toho, aby ho vzal so sebou alebo zabezpečil jeho bezpečnosť, Gardner ho nechal samotného v aute – v deň, keď vonku panovali neznesiteľné horúčavy okolo 32 stupňov Celzia. Okno nechal mierne stiahnuté a v aute mal zapnutý malý ventilátor, čo však podľa vyšetrovateľov nemohlo zabrániť tragédii.

Po ostrihaní sa muž presunul do baru, ktorý sa nachádza cez ulicu. Tam podľa svedkov a kamerových záznamov zostal takmer tri hodiny, pričom konzumoval pivo a panáky.

Okolo 14:40 Gardner odišiel z baru a odviezol sa k domu svojej matky, kde následne zavolal záchrannú službu. Polícia potvrdila, že Sebastian bol v tom čase už mŕtvy. Podľa nemocničného personálu mal chlapček teplotu vyše 41,6 stupňov, čo nasvedčuje tomu, že v aute mohlo byť aj cez 44 stupňov. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že dieťa bolo mŕtve približne dve hodiny, kým Gardner zavolal pomoc. Informuje o tom portál NBC News.

Po tragédii sa vrátil do baru

„Tento otec je ľudský odpad a klamár,“ povedal na tlačovej konferencii rozhorčený šerif Michael Chitwood. „Je presne tam, kam patrí – za mrežami. Pre toto dieťa neexistoval žiaden dôvod zomrieť.“ Gardnera zatkla polícia 20. júna a čelí obvineniam z hrubého zabitia dieťaťa a vážneho zanedbania starostlivosti. Momentálne je vo väzbe bez možnosti kaucie.

Šokujúcou informáciou je aj to, že v ten istý večer po smrti dieťaťa sa Gardner so svojou matkou – podľa všetkého nevedomou o tragédii – vrátil späť do toho istého baru, kde predtým popíjal. Táto informácia vyvolala pobúrenie naprieč celou komunitou. "Neexistuje na tomto svete trest, ktorý by vystihol, čo sa tu stalo,“ uzavrel šerif Chitwood.