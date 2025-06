Majiteľa pohrebného ústavu v Amerike súd odsúdil na dvadsaťročné väzenie: Pozostalým posielal falošný popol

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Majiteľ ústavu Return to Nature (Návrat k prírode) Jon Hallford a jeho manželka Carrie v opustenej budove uskladnili takmer 200 tiel v rozklade, aby ušetrili za ich spopolnenie. Pozostalým posielali falošný popol. Od federálnej vlády tiež inkasovali takmer 900-tisíc dolárov ako podporu počas pandémie Covid-19. Hallford sa k podvodnému sprisahaniu priznal vlani. Majitelia pohrebného ústavu peniaze od klientov a vlády použili na nákup luxusného tovaru. Súd teraz Hallforda odsúdil na maximálny trest, hoci federálny prokurátor žiadal 15 rokov a jeho právnička 10 rokov.

„Hlboko sa ospravedlňujem za svoje činy,“ povedal Hallford pred súdom. „Stále sa nenávidím za to, čo som urobil,“ dodal. V auguste bude súdený vo vnútroštátnom prípade, v ktorom sa priznal k 191 bodom obžaloby zo zneuctenia mŕtvych tiel. Carie Hallfordová bude v septembri súdená vo federálnom aj vnútroštátnom prípade. Vyšetrovatelia opísali, že v roku 2023 našli v opustenej hmyzom zamorenej budove v mestečku Penrose južne od Denveru telá v rozklade naukladané na sebe. Mnohým pozostalým spôsobilo odhalenie psychické problémy a znemožnilo im to vyrovnať sa so žiaľom zo straty najbližších. Niektorí uvádzajú, že mali nočné mory alebo ich stále prenasleduje pocit viny.

Svedectvo malého chlapca dojalo súd

Medzi obeťami, ktoré prehovorili počas piatkového vynášania rozsudku, bol malý chlapec Colton Sperry. Sudcovi hovoril o svojej starej mame, ktorá zomrela v roku 2019. Jej nepochované telo sa našlo o štyri roky a chlapca to uvrhlo do depresie. Musel byť hospitalizovaný a pri liečení mu teraz pomáha terapeutický pes.