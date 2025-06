Expert na politiku sa obáva najhoršieho: Orbán môže znemožniť konanie nadchádzajúcich parlamentných volieb!

maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - Politológ János Kis označil súčasný vládny režim v Maďarsku za autokratický. Okrem toho sa obáva, že kroky premiéra Viktora Orbána povedú až k pokusu o zmenu nastavenia, v najhoršom prípade až zrušenia, demokratických volieb. Zmeny by mali údajne prísť už čoskoro.

Maďarský politológ sa vyjadril, že pokiaľ by Orbánovi v nadchádzajúcich parlamentných voľbách hrozila porážka, zrejme by sa v roku 2026 pokúsil o znemožnenie parlamentných volieb. Píše o tom hvg.hu.

"Súčasný vládny režim je v kríze a vtedy nemá nikto kontrolu, ani autokrat. Pokiaľ sa (Orbán) pokúsi zvrátiť voľby, veľmi ľahko môže prehrať. V druhom prípade sa o to vôbec nepokúsi, pretože jeho mocenský aparát nefunguje," uviedol Kis.

Viktor Orbán (v strede) (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

V momentálnej situácii podľa politológa nikto nevie, či sa budúcoročné parlamentné voľby budú skutočne konať. "Pokiaľ by to záviselo od Orbána moc by z rúk nepustil," upresnil.

Viktor Orbán je maďarský premiér a predseda najsilnejšej politickej strany Fidesz. Pri moci je od roku 2010, pričom ústavnú väčšinu mal takmer vždy.

Zabránenie voľbám

Kis v rozhovore spomenul konkrétne stanné právo, ktoré by zabránilo voľbám. Medzi voličmi má panovať obrovské očakávanie a nádej. "Potom príde nenávidený autokrat a voľby zakáže. Stalo by sa tak po prvýkrát od roku 1956. Nespokojná verejnosť by doslova zaplavila ulice, možno na celé týždne," varuje politológ.