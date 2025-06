MIMORIADNY ONLINE Americké údery úplne nezničili jadrové zariadenia Iránu, tvrdia tajné služby

Izraelskí vojaci a záchranári pracujú v troskách zničených obytných budov po raketovom útoku z Iránu (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

WASHINGTON/TEHERÁN - Americké údery na tri iránske jadrové zariadenia z noci na nedeľu nezničili hlavné zložky jadrového programu Teheránu, zrejme ho len vrátili späť o niekoľko mesiacov. Naznačuje to počiatočný odhad amerických spravodajských služieb, o ktorom v utorok s odvolaním sa na tri nemenované zdroje informovala stanica CNN. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii správu spochybnila a údajný odhad označila za úplne nepravdivý. Situáciu sledujeme online.

7:27 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas rokovaní so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom privítal prímerie medzi Izraelom a Iránom. Hovoril tiež o potrebe úzkej spolupráce Ankary a Washingtonu s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy a rusko-ukrajinský konflikt. Napísala to v agentúre AFP s odvolaním sa na tureckú prezidentskú kanceláriu.

6:54 Izraelské letectvo včera večer zostrelilo dva drony, ktoré boli vypustené z Iránu zrejme v ranných hodinách, teda ešte pred prímerím. S odvolaním sa na izraelskú armádu to napísal server The Times of Israel (ToI) s tým, že vzdušné sily bezpilotné lietadlo zlikvidovali mimo územia Izraela. Iránske revolučné gardy medzitým podľa agentúry Reuters popreli skoršie správy o dronovom útoku v meste Tabríz.

6:27 Irán v stredu oznámil, že popravil obesením troch mužov, ktorých usvedčili zo spolupráce s izraelskou tajnou službou Mosad a z pašovania vybavenia, ktoré sa údajne chystali použiť na spáchanie atentátu. Stalo sa tak deň po tom, čo vstúpilo do platnosti prímerie s Izraelom. Informuje agentúra AFP.

6:05 Americký prezident Donald Trump odmietol správy niektorých médií, podľa ktorých americké vzdušné údery cez víkend nezničili kľúčové časti iránskeho jadrového programu, ale pravdepodobne ho o niekoľko mesiacov spomalili. Jadrové zariadenia v Iráne sú úplne zničené, napísal v noci na dnes šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social. O pravdepodobnom spomalení iránskeho jadrového programu informovala v utorok stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje a predbežné hodnotenie amerických spravodajcov.

Spojené štáty v nedeľu nadránom zbombardovali iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Natanze a Isfaháne. Americký prezident Donald Trump bezprostredne potom vyhlásil, že útoky tieto zariadenia „úplne zničili“. Podobne jeho minister obrany Pete Hegseth hovoril o zničených jadrových ambíciách Iránu.

Predbežný posudok dopadov útokov vypracovala Obranná spravodajská agentúra (DIA), ktorá je súčasťou amerického ministerstva obrany (Pentagónu). Vychádza pritom z odhadu škôd, ktoré po úderoch vykonalo Centrálne velenie USA (CENTCOM), uviedol jeden zo zdrojov.

Podľa citovaných osôb z posudku vyplýva, že iránske zásoby obohateného uránu zničené neboli a centrifúgy sú z veľkej časti „neporušené“. Totiž vo všetkých troch iránskych zariadenia boli údajne zasiahnuté zväčša konštrukcie nachádzajúce sa nad zemou, pričom tie boli vážne poškodené.

Podľa analytikov stále nie je jasné, či údery USA odstránili jadrovú hrozbu Teheránu - je možné, že Irán stihol presunúť svoje zásoby vysoko obohateného uránu mimo lokalít, ktoré boli terčom izraelských aj amerických útokov. Odhad DIA podľa jedného zo zdrojov je, že USA vrátili iránsky jadrový program späť „maximálne o niekoľko mesiacov“, uviedla CNN.

Biely dom pripustil, že posudok existuje, ale uviedol, že s ním nesúhlasí. Leavittová na sieti X napísala, že dokument bol označený ako „prísne tajný“, ale napriek tomu ho stanici vraj „poskytol anonymný neúspešný zamestnanec spravodajskej komunity“. „Únik tohto údajného posudku je jasným pokusom ponížiť prezidenta Trumpa a zdiskreditovať odvážnych stíhacích pilotov, ktorí vykonali dokonale vykonanú misiu s cieľom zničiť iránsky jadrový program. Každý vie, čo sa stane, keď na cieľ dokonale zhodíte 14 bômb s váhou 13,6 tony: úplné vyhladenie,“ uviedla Trumpova hovorkyňa.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová (Zdroj: YouTube/Diario AS)

Na to, aby USA získali komplexný obraz o vplyve ich úderov, je podľa CNN ešte priskoro a hodnotenie škôd ďalej pokračuje. Žiadny zo zdrojov nepopísal, ako sa posudok DIA zhoduje s hľadiskom ostatných spravodajských služieb. USA naďalej zhromažďujú spravodajské informácie, a to aj z Iránu, dodala CNN.

Šéf rezortu obrany USA Hegseth na správy spochybňujúce deklarovanú úspešnosť útokov na iránske jadrové zariadenia reagoval vyhlásením, že zhodené bomby „zasiahli presne to správne miesto v každom cieli - a fungovali dokonale“. „Na základe všetkého, čo sme videli - a ja som videl všetko -, naše bombardovanie zničilo schopnosť Iránu zostrojiť jadrové zbrane,“ uviedol Hegseth pre agentúru Reuters.

minister obrany USA Pete Hegseth (Zdroj: TASR/AP)

Netanjahu víta „historické víťazstvo“ Izraela vo vojne proti Iránu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok privítal „historické víťazstvo“ Izraela v 12 dní trvajúcej vojne proti Iránu a prisľúbil, že zmarí snahy Teheránu obnoviť svoje jadrové zariadenia. Informovala o tom agentúra AFP.

„Dosiahli sme historické víťazstvo,“ povedal Netanjahu v televíznom prejave k národu zverejnenom len niekoľko hodín po začiatku prímeria, na ktorom sa dohodli obe krajiny. V takmer desaťminútovom prejave vyhlásil, že „Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň.“ „Zmarili sme iránsky jadrový projekt. A ak sa ho niekto v Iráne pokúsi obnoviť, budeme konať s rovnakým odhodlaním, s rovnakou intenzitou, aby sme zmarili akýkoľvek pokus," varoval Netanjahu.

Dodal, že izraelský útok na Irán sa zapíše „do análov izraelských vojen a budú ho študovať armády na celom svete“. Táto operácia zahŕňala opakované údery na iránske jadrové a raketové zariadenia, atentáty na vedúcich predstaviteľov armády a domácich tajných služieb, ako aj bombardovanie štátnych médií a väznice Evín v Teheráne.

izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Yair Sagi/Pool Photo via AP)

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v utorok vyhlásil, že údery Izraela na Irán vrátili iránsky jadrový i raketový program o niekoľko rokov späť. Dodal súčasne, že operácia proti Iránu teraz vstupuje do novej fázy. Izrael predtým uviedol, že eliminoval „dvojitú existenčnú hrozbu“, ktorú preň predstavoval jadrový program Iránu a jeho vývoj a výroba rakiet.

Po nedeľňajších leteckých úderoch, ktoré v Iráne podnikla aj armáda USA, americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké lietadlá „úplne zničili“ hlavné iránske jadrové zariadenia. Podľa analytikov však stále nie je jasné, či izraelské a americké údery na Irán odstránili jadrovú hrozbu - je totiž možné, že Irán stihol presunúť svoje zásoby vysoko obohateného uránu mimo lokalít, ktoré boli terčom útokov.

Posolstvo obyvateľom svojej krajiny adresoval v utorok aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján, ktorý oznámil „ukončenie 12-dňovej vojny“ a vyhlásil, že Izrael v nej nedosiahol svoje ciele a za svoju agresiu voči Iránu draho zaplatil.

Trump v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt. Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách.

Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo. Obzvlášť kritický bol voči Izraelu a na Netanjahua v telefonáte dokonca zvýšil hlas, pričom sa dožadoval odvolania náletov, napísal denník The Jerusalem Post. Následne však americký prezident v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti.