Obrovská tragédia: Matka štyroch detí sa zabila pri zoskoku padákom! Všetkému sa prizeral jej partner

Belinda bola štvornásobná matka. (Zdroj: Facebook/Scott Armstrong)

DEVON - Mal to byť adrenalínový zážitok. Skok z výšky štyroch a pol kilometra však skončil tragicky. V anglickom Devone sa z neba zrútili dve telá – matky štyroch detí a jej inštruktora. Svedkom celej hrôzy bol jej partner a malý syn, ktorí nemohli uveriť, čo vidia cez ďalekohľad.

Pád z výšky 4572 metrov. Belinda a jej inštruktor boli na mieste mŕtvi

Devon, juhozápad Anglicka. Na letisku Dunkeswell sa v krásne slnečné popoludnie pripravuje skupina nadšencov na svoj veľký okamih – tandemový zoskok. Belinda Taylor (†48) je medzi nimi. S iskrou v očiach prijala dar od svojho partnera Scotta Armstronga, ktorý jej tento adrenalínový zážitok venoval ako ďakovné gesto za to, že s otvoreným srdcom prijala jeho deväťročného syna do spoločnej domácnosti.

Pôvodne mala skočiť z výšky 2100 metrov, no na poslednú chvíľu sa rozhodla pre ešte odvážnejšiu možnosť – zoskok z 4572 metrov. Bolo to posledné lietadlo dňa. Nikto v tej chvíli netušil, že to bude aj posledný moment jej života.

„Videl som, že niečo nie je v poriadku.“ Partner sledoval tragédiu cez ďalekohľad

Scott a jeho syn stáli na zemi, plní očakávania. Pozerali na oblohu, keď sa lietadlo stratilo za oblakmi. Potom začali vidieť, ako z neho skáču postavy. Niektoré padáky sa otvorili. No jeden nie.

„Mal som ďalekohľad a videl som, že sa jeden padák neotvoril. Začal som panikáriť. Zmizli mi z dohľadu. S kamarátom sme naskočili do auta a prešli sme cez polia,“ opísal otrasený Scott pre britský denník Mirror.

Na letiskovom poli napokon našiel telá Belindy a jej sprievodného inštruktora. Obaja boli na mieste mŕtvi. „Bol to desivý pohľad. Strašne mi chýba. Bez nej som stratený. Znamenala pre nás celý svet. Nikdy na ňu nezabudneme,“ povedal zlomený muž.

Milujúca matka, babička a žena s veľkým srdcom

Belinda pochádzala z mesta Totnes a v živote stihla veľa – bola matkou troch dospelých synov a tínedžerskej dcéry, no aj dvojnásobnou starou mamou. Jej najstarší syn, Connor Bowles, si na ňu spomína ako na obetavú ženu, ktorá vždy uprednostňovala druhých: „Bola to nesebecká žena, ktorá vždy chcela len to najlepšie pre ostatných – a najmä pre tých, ktorých milovala.“

Čo sa pokazilo? Vyšetrovanie tragédie pokračuje

Tandemový zoskok bol súčasťou programu organizovaného spoločnosťou Skydive Buzz, ktorá na letisku Dunkeswell pravidelne zabezpečuje adrenalínové lety. Belinda sa spoľahla na odborníkov, no niečo zlyhalo.

Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Miestne úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, prečo sa hlavný padák neotvoril a či zlyhal aj núdzový systém. Otázky visia vo vzduchu a rodina zatiaľ len trúchli.