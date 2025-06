MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj vyzval na zvýšenie tlaku na Rusko: To vyslalo 183 dronov

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: X/ZelenskyyUa)

6:00 Rusko cez noc na Ukrajinu vyslalo bezmála 200 bezpilotných lietadiel a rakiet a ostreľovalo okrem iného mesto Cherson, kde o život prišiel jeden človek. Napísal to server Kyiv Independent. Od 24. februára 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, podľa ukrajinskej armády zomrelo vyše milióna Rusov. Rusko dnes naopak hlási jednu obeť ukrajinského dronového útoku v Tatárstane.

Rusko zneužíva pozornosť

„Tento teror sa stáva čoraz zákernejším,“ povedal Zelenskyj po stretnutí s predstaviteľmi armády v príspevku zverejnenom na platforme Telegram. Obvinil Rusko, že zneužíva pozornosť, ktorá sa momentálne venuje konfliktu medzi Iránom a Izraelom, na zintenzívnenie útokov na Ukrajinu. „Nič nenasvedčuje tomu, že by sa niekto v Moskve pripravoval na ukončenie vojny alebo bral diplomaciu vážne,“ konštatoval.

Zelenskyj tiež bez ďalších podrobnosti oznámil, že Kyjev odovzdal informácie o hrozbe pre ukrajinskú infraštruktúru na výrobu jadrovej energie zo strany Ruska energie Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) a USA. Poznamenal, že je cynické, že sa práve Putin snaží prezentovať ako mediátor na Blízkom východe.

Proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko treba podľa neho bojovať metodicky a krajiny G7 by to mohli dosiahnuť. Proti bankám a finančnému sektoru, sú potrebné represívne opatrenia, ktoré by Rusko tvrdo zasiahli. Zelenskyj tiež zopakoval svoju výzvu na zavedenie „skutočného cenového stropu“ na ruskú ropu, ktorý by znížil príjmy Ruska z jej predaja. Zelenskyj sa osobne zúčastní na summite G7, ktorý sa koná od nedele do utorka.