Slováka v Rakúsku odsúdili na doživotie:

Slovák dostal za znásilnenie a vraždu doživotie.

Päťdesiatdvaročný Slovák sa pred súdom priznal k tomu, že vlani v noci na 4. septembra ženu prepálil v jej záhradnom domčeku vo viedenskej štvrti Floridsdorf, znásilnil ju a zabil. "Vzhľadom na tie hrozné činy je ťažké nájsť slová," pripustila aj jeho obhajkyňa Ina-christin Stiglitzová, podľa ktorej si jej klient vraj nedokáže vysvetliť, "čo do neho tú noc vošlo".

Znalec v odbore psychiatrie Peter Hofmann Slováka, ktorý 29 rokov svojho života strávil za mrežami, charakterizoval ako "jednoducho štruktúrovaného muža, ktorý si berie, čo potrebuje. V prípade potreby aj násilím".

Podľa APA bol už ako 20-ročný odsúdený na Slovensku za to, že po návšteve krčmy zbil jedného mladého muža, a potom ho hodil do studne, kde dotyčný zahynul. Po uplynutí trestu odišiel do Rakúska, kde ho viedenský súd v roku 2008 poslal na 13 rokov do väzenia za to, že zbil a okradol tri ženy, z ktorých jednej bolo 95 rokov. Na výkon trestu ho poslali na Slovensko, kde bol aj kvôli ďalšiemu násilnému činu vo väzení až do januára 2024.

Po vlaňajšom zabití dôchodkyne vo Viedni mu polícia prišla rýchlo na stopu, pretože na mieste činu, z ktorého odcudzil dva prstene a 150 eur (3722 Sk), boli odtlačky jeho prstov aj stopy DNA. Zatknutý bol 21. septembra na Slovensku a v októbri vydaný do Rakúska.