MIMORIADNY ONLINE Trump je otvorený trojstranným mierovým rokovaniam: Záporožská a Chersonská oblasť sú bez elektriny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

MOSKVA - V dôsledku útokov ukrajinských síl je bez elektriny celá Ruskom okupovaná časť Záporožskej oblasti a niektoré regióny Chersonskej oblasti. V pondelok večer o tom podľa ruskojazyčného vysielania BBC informovali agentúry TASS a RIA Novosti. Situáciu sledujeme online.