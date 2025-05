Výbor Európskeho parlamentu schválil 50-percentné zvýšenie ciel na ruské a bieloruské poľnohospodárske tovary

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Poslanci Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) na štvrtkovom zasadnutí v Bruseli podporili návrh Európskej komisie (EK) na zvýšenie ciel EÚ o 50 % na tie poľnohospodárske produkty z Ruska a Bieloruska, ktoré boli doteraz vylúčené z iných colných opatrení. Za návrh hlasovalo 29 členov výboru, šiesti boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Cieľom je ešte viac znížiť závislosť EÚ od týchto dvoch krajín. Medzi produkty, na ktoré sa budú vzťahovať nové clá, patria cukry, ocot, múka a krmivo pre zvieratá.

Text schválený poslancami výboru stanovuje aj časové termíny. Clá na uvedené agrokomodity by sa do roku 2028 postupne zvýšili na 430 eur za tonu. EÚ príjmy z predaja ruských a bieloruských hnojív, podľa tlačovej správy EP, považuje za priamy príspevok na vojnu proti Ukrajine. Opatrenia navrhnuté EK by mali výrazne znížiť dovoz príslušných tovarov pochádzajúcich z Ruska a Bieloruska alebo vyvážaných priamo či nepriamo z Ruska do EÚ. Výsledkom by mala byť ďalšia diverzifikácia výroby hnojív v Únii. Nové právne predpisy ukladajú eurokomisii povinnosť monitorovať situáciu s dovozom uvedených agrokomodít a konať s cieľom zmierniť zvyšovanie cien na trhu EÚ, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného trhu a poľnohospodárskeho sektora EÚ.

Oslabenie vojnového rozpočtu Kremľa

Stála spravodajkyňa EP pre Rusko, lotyšská europoslankyňa Inese Vaidere, v tejto súvislosti uviedla, že nariadenie o postupnom zvyšovaní ciel na agroprodukty z Ruska a Bieloruska zabráni Moskve vo využívaní trhu EÚ na financovanie svojej vojnovej mašinérie. „Nie je prijateľné, aby tri roky po tom, čo Rusko rozpútalo rozsiahlu vojnu, EÚ nakupovala dôležité produkty vo veľkých objemoch,“ zdôraznila Vaidere. Podľa jej slov uvedený návrh podporí výrobu hnojív v EÚ, ktorá bola zasiahnutá lacným ruským dovozom, a poskytne farmárom dostatočný čas na prispôsobenie sa situácii. O návrhu výboru INTA budú všetci poslanci EP hlasovať na najbližšom plenárnom zasadnutí 22. mája v Bruseli.