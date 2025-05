Kontroverzný dar: Katar chce Trumpovi venovať lietadlo za stovky miliónov dolárov, plán vyvoláva kritiku

Prezident USA Donald Trump nastupuje do Air Force One (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

WASHINGTON/DAUHA - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prijať luxusné lietadlo Boeing 747-8 ako dar od katarskej kráľovskej rodiny. Stroj má byť následne upravený a využívaný ako nové prezidentské lietadlo Air Force One. Informovali o tom televízia ABC News a denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na viacerých vysokopostavených amerických predstaviteľov.