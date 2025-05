Výbuch a požiar v paneláku v Ostrave: Spôsobila ho pravdepodobne elektrokolobežka

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor )

Plamene a výbuch zničili byt na siedmom poschodí v dome na ulici Milana Fialyho v ostravskej miestnej časti Dubina. "Aktuálne zasahuje na mieste päť jednotiek hasičov. Ide o sedem nadzemných podlaží, traja ľudia boli zachránení. V súčasnosti prebieha evakuácia obyvateľov z poschodia pod postihnutým bytom," popísala krátko po pol jednej popoludní hovorkyňa moravskosliezskych hasičov Kamila Langerová. Záchranári ošetrili viac ako 30 osôb. "Do nemocníc bolo prevezených sedem zranených, ďalších vyše 25 ľudí bolo ošetrených na mieste, bez nutnosti transportu," informoval hovorca záchranárov Lukáš Humpl.

Policajná hovorkyňa Eva Michalíková povedala, že výbuch nastal krátko po 12.00 h. „Žena z horiaceho bytu sa snažila zachrániť, vyliezla z okna a po hromozvode sa snažila dostať do bezpečia, zhruba tri metre nad zemou skončila v rukách policajtov,“ povedala. Vzhľadom na požiar, evakuáciu a príjazd hasičov museli policajti časť ulice Milana Fialu uzavrieť a odkláňali dopravu do iných ulíc. „Predbežná príčina explózie a následného požiaru by mohla byť elektrokolobežka,“ informovala policajná hovorkyňa Michalíková.