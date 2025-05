Šefčovič varuje! Americké clá môžu postihnúť 97 percent exportov EÚ

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šefčovič pripomenul, že okrem už prebiehajúceho vyšetrovania dovozu dreva administratíva USA nedávno otvorila ďalších šesť vyšetrovacích procedúr, ktoré majú zistiť dosahy dovozu na národnú bezpečnosť. Podľa jeho slov medzi prešetrované sektory patria farmaceutické výrobky, polovodiče, kritické suroviny a takisto nákladné autá a súčiastky do nákladných áut. Ak všetky tieto vyšetrovania povedú k zavedeniu dodatočných ciel, čo prezident Donald Trump avizoval už začiatkom apríla, 97 % vývozov EÚ do Spojených štátov by podliehalo novým dovozným clám predstavujúcim objem obchodu v hodnote 549 miliárd eur.

Situácia ako taká je neprijateľná

„Situácia ako taká je neprijateľná a nemôžeme si dovoliť zostaň nečinní,“ povedal Šefčovič pred europoslancami. Zároveň zopakoval, že Európska komisia, v mene ktorej rokuje s USA, má ambíciu nájsť a dohodnúť také riešenia s americkou stranou, ktoré by uvedenej situácii zabránili. „Teraz potrebujeme, aby Spojené štáty ukázali svoju pripravenosť pokročiť smerom k spravodlivému a vyváženému riešeniu,“ opísal situáciu.

Okrem rokovaní sa však podľa neho EÚ pripravuje aj na súdne spory, ktorých cieľom je zachovať a posilniť svetový multilaterálny systém obchodovania založený na pravidlách. V tejto súvislosti pripomenul, že EÚ chce urýchliť rokovania o voľnom obchode s inými globálnymi obchodnými partnermi. Takéto rokovania prebiehajú s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Indiou či s členmi Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC). „USA predstavujú 13 percent svetového obchodu. Je to veľa. Ale nesmieme zabudnúť na zvyšných 87 percent,“ povedal Šefčovič europoslancom.