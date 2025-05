Nočná plavba sa zmenila na DRÁMU! Čln narazil do kotviacej lode, dvaja muži prepadli do rieky: Zdrvujúca správa

(Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

HRADIŠTKO - Gumový čln s tromi mužmi v noci zo soboty na nedeľu narazil pri Hradištke-Pikovice v okrese Praha-západ do kotviacej lode a dvaja z mužov spadli do Sázavy. Jedného sa podarilo zachrániť, po druhom potápači pátrali. V nedeľu opoludní ho našli bez známok života, povedala hovorkyňa stredočeskej polície Vlasta Suchánková.

V noci, zo soboty na nedeľu, vyrážali české záchranné zložky do oblasti Hradištka - Pikovice. Na rieke Sázava sa plavili v motorovom gumovom člne traja muži, ktorí následne narazili do zakotveného motorového člna, v ktorom spal jeho majiteľ, opisuje Suchánková.

Dvaja muži po náraze do iného člna prepadli do vody, zachránili iba jedného

"Gumový motorový čln riadil 33-ročný muž ročník 1992, ktorý disponoval preukazom vodcu malého plavidla. Spolu s ním boli v člne ešte ďalší dvaja muži vo veku 32 a 40 rokov. Pri náraze do ukotveného člna prepadli obaja muži do vody. Nájsť a vytiahnuť sa podarilo iba staršieho a to vďaka rýchlej reakcii a pomoci majiteľa plachetnice. Mladšieho z mužov sa nájsť nepodarilo," uvádza polícia.

Okamžite sa preto začala pátracia akcia, do ktorej sa ešte v noci zapojili viac ako dve desiatky záchranárov - potápači Poříčného oddelenia Slapy, policajti z obvodného oddelenia, členovia dobrovoľných aj profesionálnych hasičov. "Pátracie akcie vo vode, v sťažených podmienkach, vykonávali policajní potápači spolu s hasičmi, a to aj za využitia špeciálneho sonaru," priblížila Suchánková. Zároveň policajti pokračovali v dokumentácii a zisťovaní okolností tejto udalosti. Už v noci o nej informovali aj Štátnu plavebnú správu, ktorá plní úlohy štátneho dozoru vo vnútroštátnej plavbe.

Mladého, 32-ročného muža sa nakoniec podarilo v rieke Sázave nájsť potápačom, bohužiaľ, bez známok života. "Ďalej bude pokračovať preverovanie okolností nočnej jazdy trojice mužov po rieke Sázave, ktorá mala bohužiaľ pre jedného u nich tragický koniec," konštatuje na záver Suchánková.