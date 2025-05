Poraziť Hamas je dôležitejšie než návrat rukojemníkov, vyhlásil Netanjahu

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

TEL AVIV - Návrat rukojemníkov z Pásma Gazy je veľmi dôležitý, no hlavným cieľom izraelskej vojenskej operácie je víťazstvo nad militantným hnutím Hamas, vyhlásil vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Rodiny rukojemníkov v reakcii vyjadrili zdesenie, podľa nich by návrat ich príbuzných mal byť najvyššou prioritou izraelskej vlády. Informuje agentúra DPA.

Z dovedna 251 rukojemníkov, ktorých militanti počas svojho vpádu na územie Izraela zo 7. októbra 2023 zavliekli do Pásma Gazy, je 59 stále zadržiavaných v Gaze a z toho je 35 podľa izraelskej armády už mŕtvych. Októbrový útok palestínskych kománd na Izrael vyvolal vojnu v Pásme Gazy.

„V tejto vojne máme veľa cieľov. Chceme priviesť domov všetkých našich rukojemníkov, doteraz sme ich priviedli 147 živých a celkovo 196,“ povedal Netanjahu na podujatí v Jeruzaleme pri príležitosti Dňa nezávislosti.

„Ďalších až 24 je živých, celkovo (je zadržiavaných rukojemníkov v Gaze) 59. Chceme priviesť späť živých aj mŕtvych. Je to veľmi dôležitý cieľ, ale existuje aj vyšší cieľ. Najvyšším cieľom je víťazstvo nad našimi nepriateľmi, a to dosiahneme,“ dodal izraelský premiér.

Podobné vyhlásenie dal nedávno aj izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič, ktorý povedal, že návrat rukojemníkov z Gazy „nie je najdôležitejším “ cieľom vlády. Kritizovali ho za to aj niektorí členovia vládnej koalície, pripomína denník The Times of Israel.

Príbuzní rukojemníkov dlhodobo obviňujú Netanjahua, že vojenskou operáciou zameranej na zničenie Hamasu ohrozuje ich životy. Matka jedného z unesených podľa izraelských médií reagovala na Netanjahuove najnovšie vyjadrenia rozhorčene a povedala, že ona sama by ho teraz chcela zvrhnúť, aby získala svojho syna späť, píše DPA. Zdesenie takisto vyjadrilo Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb.