AKTUÁLNE Kardináli rozhodli o konkláve: TOTO je termín voľby nového pápeža

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

O termíne sa rozhodlo počas prvého uzavretého stretnutia kardinálov od sobotňajšieho pohrebu pápeža Františka. Vatikánske múzeá už pre prípravy konkláve na neurčito uzavreli Sixtínsku kaplnku. Pozastavené budú aj prehliadky Vatikánskych záhrad a nekropoly Via Triumphalis. „Týmto oznamujeme, že Sixtínska kaplnka bude od pondelka 28. apríla 2025 pre verejnosť uzavretá pre potreby konkláve,“ uviedli Vatikánske múzeá na svojej webovej stránke. Deväťdňový smútok za pápežom Františkom sa skončí 4. mája.

Medzi favoritmi vo voľbe nového pápeža sú podľa agentúry AP kardináli z Talianska, Rakúska, Kanady či Filipín. Talianska tlač spomína dvoch kardinálov z Talianska. Ide o štátneho sekretára Pietra Parolina, ktorý bol faktickou dvojkou vo Vatikáne, a šéfa talianskej biskupskej konferencie Mattea Zuppiho. Obaja hodnostári mali k zosnulému pápežovi veľmi blízko, Zuppi bol jeho vyslancom pre mier medzi Ukrajinou a Ruskom.

Pietro Parolin (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Predstaviteľom konzervatívneho krídla je ďalší favorit voľby, rakúsky kardinál Christoph Schönborn, ktorý však v januári oslávil svoje 80. narodeniny a nebude sa tak môcť zúčastniť na konkláve. Agentúra AP sa domnieva, že šance na zvolenie majú aj kanadský kardinál Marc Ouellet a filipínsky kardinál Luis Tagle.

Horúcim kandidátom na nástupcu je aj Luis Antonio Tagle z Filipín. Ako konzervatívneho kandidáta označujú aj 72-ročného kardinála Petra Erdoea z Maďarska, ktorý je odborníkom na kanonické právo, ale aj silným zástancom tradičného katolíckeho učenia. V stávkových kanceláriách sa skloňuje aj meno Peter Turkson, kardinál z Ghany. Medzi kandidátmi, o ktorých sa začalo špekulovať, je aj meno kardinála Michaela Czerneho (78) – muža s koreňmi v bývalom Československu.

Ako prebieha konkláve?

Orgánom zodpovedným za prípravu voľby nového pápeža je kolégium kardinálov. Kolégiu je zároveň zverená správa cirkvi v dobe neobsadeného apoštolského stolca, označovanej termínom sedisvakancia, no právomoc má obmedzenú iba na réžiu bežných či naliehavých záležitostí. Vyplýva to z webu Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Voľbe predchádza slávnostná predpoludňajšia votívna omša Pro Eligendo Papa, na ktorej sa zúčastnia kardináli-volitelia. Po nej sa v sprievode vydajú do Sixtínskej kaplnky Apoštolského paláca vo Vatikáne, kde sa začne konkláve. Každý kardinál-voliteľ zloží prísahu, ktorou sa okrem iného zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s voľbou pápeža, a nepodporovať nijaké pokusy o vonkajšie zásahy do voľby.

Volebné rokovania sa konajú výhradne v Sixtínskej kaplnke, ako to nariadil ešte Ján Pavol II. Zámerom je chrániť voľbu pápeža pred vonkajšími vplyvmi a zaistiť nezávislosť úsudku každého kardinála-voliteľa pred tlakmi. V minulosti zodpovední kardináli a osoby nesmeli po celú dobu volebného procesu opustiť Sixtínsku kaplnku, dnes sú ubytovaní v Dome svätej Marty.

Na archívnej snímke zo 16. apríla 2005 stoly a stoličky v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne počas príprav na konkláve (Zdroj: TASR/AP/Pier Paolo Cito, File)

Hlasovanie je tajné. Aktívne i pasívne volebné právo majú len kardináli mladší ako 80 rokov. Teraz ich je 135, z nich 108 vymenoval zosnulý pápež František. Celkovo 53 ich je z Európy, 20 zo Severnej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky, 18 z Afriky, 23 z Ázie a štyria z Oceánie, priblížila agentúra AFP. Na najbližšej voľbe sa ich zúčastní 133 - neprítomnosť zo zdravotných dôvodov avizoval 79-ročný Antonio Cañizares Llovera zo Španielska a rovnako starý Vinko Puljić z Bosny a Hercegoviny.

K platnej voľbe pápeža je vždy potrebná kvalifikovaná dvojtretinová väčšina prítomných kardinálov-voliteľov. Pokiaľ nie je dohoda na kandidátovi ani po troch dňoch bezvýsledného hlasovania, je povolená jednodňová prestávka na modlitbu, voľnú diskusiu medzi kardinálmi-voliteľmi a krátke duchovné povzbudenie kardinála-protodiakona. Potom hlasovanie pokračuje, ale ak ani po ďalších siedmich hlasovaniach nikoho nezvolia, nasleduje dlhšia prestávka. Tento proces sa opakuje po rovnakom počte neúspešných hlasovaní. V tomto okamihu sa pápežský komorník (camerlengo), v súčasnosti kardinál Kevin Farrell, poradí s ostatnými kardinálmi o ďalšom postupe.

Akonáhle je voľba úspešná, dekan kolégia v mene všetkých kardinálov-voliteľov požiada zvoleného kandidáta, či súhlasí s prevzatím úradu, nasledujúcimi slovami: „Súhlasíš so svojím kánonickým zvolením za najvyššieho veľkňaza?“ V prípade kladnej odpovede sa ďalej opýta: „Aké meno si praješ používať?“

Notár následne spíše listinu o prijatí voľby a zapíše zvolené meno. Od tejto chvíle získava zvolený kandidát plnú a najvyššiu autoritu nad katolíckou cirkvou, čím sa konkláve považuje za ukončené. Kardinál-protodiakon potom oznámi veriacim voľbu a meno nového pápeža slávnou vetou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“ uzatvorila TK KBS.