Nemecká CDU navrhla na post ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula

Novým nemeckým ministrom zahraničných vecí by sa mal stať skúsený politik a právnik Johann Wadephul. Ak nového šéfa nemeckej diplomacie potvrdí Bundestag, bude prvým ministrom zahraničných vecí z radov CDU za uplynulých 60 rokov. Na post ministerky hospodárstva bola nominovaná Katherina Reicheová, ktorá sa po rokoch vracia do politiky po pôsobení v energetickom gigante E.ON.

Na čelo novovytvoreného ministerstva pre digitalizáciu a modernizáciu štátu by mal nastúpiť manažér Karsten Wildberger. Poslankyňa CDU Nina Warken sa má stať budúcou ministerkou zdravotníctva a Patrick Schnieder pravdepodobne prevezme rezort dopravy. Karin Prienová zrejme povedie ministerstvo školstva. Friedrich Merz by mal byť do funkcie zvolený Spolkovým snemom (Bundestagom) 6. mája a CDU navrhla na post šéfa úradu nemeckého kancelára Thorstena Freia.

Konzervatívny blok (CDU spolu s bavorskou stranou Kresťanskosociálna únia - CSU) sa začiatkom mesiaca dohodol na koaličnej dohode so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Dohodu musia odsúhlasiť všetky strany, pričom CDU by tak mala urobiť ešte v pondelok na malom straníckom zjazde. Vedenie CSU ju schválilo začiatkom apríla a výsledky hlasovania SPD by mali byť známe 30. apríla.

CDU má v budúcej vláde obsadiť sedem zo 17 ministerských postov. Rovnaký počet pripadne sociálnym demokratom a tri posty bavorskej CSU. Zatiaľ čo CDU oznamovala zloženie svojho ministerského tímu, zdroje z CSU pre agentúru DPA uviedli, že strana nominuje Alexandra Dobrindta na post ministra vnútra.