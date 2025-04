ONLINE Pohreb pápeža Františka: Posledná cesta papamobilom, telo Svätého otca je už v rímskej bazilike

Svet sa lúči s pápežom Františkom na jeho pohrebe vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber)

NAŽIVO Živý prenos z Vatikánu:

vo Vatikáne o 10:00 hodine začal pohreb pápeža Františka, na Slovensku je od 8:00 do 18:00 hodiny štátny smútok ,

na poslednú rozlúčku s pápežom sa do Ríma vybrala slovenská delegácia na čele s prezidentom Petrom Pellegrinim , ktorého posádku dopĺňa minister zahraničných vecí Juraj Blanár a 10 slovenských biskupov,

zo zahraničných lídrov potvrdili svoju účasť na pohrebe také mená ako prezident USA Donald Trump s manželkou, jeho predchodca Joe Biden s manželkou, za Spojené kráľovstvo to bude princ William a premiér Keir Starmer , ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , talianska premiérka Giorgia Meloniová , poľský prezident Andrzej Duda , francúzsky prezident Emmanuel Macron , rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a ďalší,

pápežov pohreb sa bude v mnohom líšiť od jeho predchodcov, celý proces s premiestňovaním tela logisticky zjednodušil a odlišné bude aj jeho miesto posledného odpočinku, ktoré nebude pri ostatných pápežoch v krypte Baziliky svätého Petra, ale v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme , o čom sa pápež rozhodol už v roku 2022.

ONLINE

Načítať nové správy

13:25 Orgánom zodpovedným za prípravu voľby nového pápeža je kolégium kardinálov. Voľba sa musí začať najskôr 15 dní a najneskôr 20 dní po úmrtí rímskeho biskupa. Kolégiu je zároveň zverená správa cirkvi v dobe neobsadeného apoštolského stolca, označovanej termínom sedisvakancia, no právomoc má obmedzenú iba na réžiu bežných či naliehavých záležitostí. Informuje o tom webová stránka Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) prináša prehľad procesov prebiehajúcich bezprostredne pred voľbou novej hlavy katolíckej cirkvi a po nej.

13:15 Rakvu s telom zosnulého pápeža Františka v neverejnom obrade uložili v jeho obľúbenej Bazilike Panny Márie Väčšej.

Rakva s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka je transportovaná pred Koloseom v Ríme v sobotu 26. apríla 2025 počas pohrebného sprievodu do Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde pápeža pochovajú. (Zdroj: TASR/AP/Bernat Armangue)

12:35 Po skončení pohrebnej omše v sobotu napoludnie na Námestí svätého Petra preniesli rakvu s pápežom Františkom naspäť do rovnomennej baziliky. Rakvu následne umiestnili do papamobilu, ktorý ju vezie do asi šesť kilometrov vzdialenej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde pápeža pochovajú. Podľa aktualizovaného odhadu Vatikánu sa na pohrebnej omši zúčastnilo asi 250 000 veriacich.

Rakva pápeža Františka sa po skončení jeho pohrebu na Námestí svätého Petra prenáša späť do Baziliky svätého Petra. (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

12:28 Po homílii, ktorú predniesol dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re v sobotu dopoludnia na Námestí svätého Petra, pokračovala pohrebná omša za pápeža Františka bohoslužbou obety, modlitbami východných katolíckych hierarchov a posledným odporúčaním zosnulého.

12:27 Gospelová kniha leží na rakve s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka.

Stránky Evanjelia vlajú vo vetre počas pohrebu pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Gregorio Borgia)

12:25 Vo Vatikáne sa pred Františkovým pohrebom stretli Zelenskyj a Trump.

Trump and Zelenskyj meeting in St Peter’s Basilica now. TV Rai say “the spirit of Pope Francis is present.”



Holy Father still meddling peace. 🕊️ pic.twitter.com/24o0pDkMDB — Karl Gustel Wärnberg (@KarlGustel) April 26, 2025

12:17 V deň štátneho smútku v sobotu večer nasvietia palác Bratislavského hradu na počesť zosnulého pápeža Františka. Východná strana paláca bude osvetlená projekciou s portrétom pápeža Františka. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.

12:00 Pohľad na zaplnené Námestie sv. Petra vo Vatikáne.

Pohľad na pohreb pápeža Františka na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP/Alessandra Tarantino)

11:40 Predstavitelia zahraničných delegácií a viac ako 50 hláv štátov počas pohrebu zosnulého pápeža Františka.

Predstavitelia zahraničných delegácií a viac ako 50 hláv štátov stoja počas pohrebu zosnulého pápeža Františka na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber)

11:35 Pápež, teda pontifex, znamená staviteľ mostov a zosnulý pápež František bol absolútne verný tomuto pomenovaniu. Staval mosty medzi znepriatelenými krajinami, svetovými náboženstvami i medzi generáciami. Povedal to cirkevný analytik a zástupca šéfredaktora denníka Postoj Imrich Gazda. Program jeho pontifikátu určil aj výber mena podľa svätca Františka z Assisi. Podľa Gazdu sa ním inšpiroval v chudobe a jednoduchosti i starostlivosti o životné prostredie.

„Bol to človek, ktorý staval mosty medzi znepriatelenými krajinami, medzi Ruskom a Ukrajinou. Počas vojny v Južnom Sudáne, keď znepriatelení lídri dospeli k vzájomnému mieru, pozval si ich do Vatikánu a pobozkal im nohy. Bol to veľmi silný obraz, pápež v bielom, starý muž, si kľaká na kolená a bozká nohy politickým lídrom na znak vďaky za to, že uzavreli mier,“ priblížil

Františka tiež označil za staviteľa mostov medzi generáciami. „To je dnes veľmi dôležité, pretože vidíme, že starí ľudia sú často odsúvaní na okraj,“ skonštatoval. Pápež vyzýval mladých ľudí, aby načúvali múdrosti starých. Starí ľudia zase mali mať odvahu dávať priestor mladým a ich riešeniam.

Rakva s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka je položená na Námestí sv. Petra vo Vatikáne počas jeho pohrebu v sobotu 26. apríla 2025, ktorému predsedá kardinál Giovanni Battista Re (vľavo). (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

11:20 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyjadruje hlbokú ľútosť nad stratou pápeža Františka, ktorý svojím duchovným rozmerom zasiahol svet vrátane Slovenska. Informovala o tom ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Svätý Otec bol podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika človekom hlbokej viery, pokory, úcty a rešpektu. Tvrdí, že pápežova viera a empatia boli autentické, reálne prežívané v každodennom živote a preukazované v skutkoch, posolstvách a v komunikácii s ľuďmi. „Jeho láskavosť, ľudskosť, spolupatričnosť sú veľkými písmenami vytesané do kroniky života ľudskej populácie prvej a druhej dekády 21. storočia,“ povedal Božik. Dodal, že pápež František ostáva inšpiráciou pre nich i všetky generácie v ich komunitách.

„Ako zástupcovia komunít, kde sa každý deň stretávame s radosťami aj starosťami ľudí, chceme vzdať úctu človeku, ktorý zanechal skutočný a nezabudnuteľný odkaz hodnôt, na ktorých stojí život v našich obciach, mestách aj celej spoločnosti - službe blížnemu, šíreniu spolupatričnosti a úcte k ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Božik.

11:10 Dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re, ktorý vedie sobotňajší pohreb pápeža Františka, v homílii vyzdvihol zosnulého pontifika ako pápeža ľudu, ktorý vedel komunikovať s „tými najmenšími z nás“ neformálnym a spontánnym štýlom. Re nazval Františka „pápežom s otvoreným srdcom ku všetkým“, informujú o tom agentúry AP a AFP.

„Nadväzoval priamy kontakt s jednotlivcami i národmi, túžil byť každému nablízku. Výraznú pozornosť venoval tým, ktorí sa ocitli v ťažkostiach, bez miery sa rozdával najmä tým, ktorí boli odsunutí na okraj spoločnosti, tým najmenším z nás. Bol pápežom medzi ľuďmi, s otvoreným srdcom voči všetkým,“ povedal.

Kardinál Giovanni Battista Re sa modlí pred rakvou s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Alessandra Tarantino)

Re pripomenul, že posledným obrazom pápeža Františka, ktorý mnohým ľuďom zostal v pamäti, je jeho posledné požehnanie na Veľkonočnú nedeľu a pozdrav z papamobilu na tom istom námestí, kde sa teraz, o šesť dní neskôr, koná jeho pohreb. Dekan kardinálskeho kolégia tiež pripomenul pápežove apoštolské cesty. Spomenul jeho bezprecedentnú návštevu Iraku a či Arabského polostrova.

Re v homílii vyzdvihol aj pápežovu solidaritu k utečencom a vysídleným osobám. V tejto súvislosti zdôraznil, že jeho prvá cesta viedla na juhotaliansky ostrov Lampedusa, ktorý mnohí migranti využívajú ako vstupnú bránu do EÚ. Návšteva bola podľa neho významná, keďže „ostrov symbolizuje tragédiu emigrácie.“ Pripomenul aj cestu na grécky ostrov Lesbos a omšu, ktorú slúžil na mexicko-americkej hranici.

10:50 Pred začiatkom pohrebnej omše priniesli nosiči rakvu s telom pápeža z vatikánskej baziliky na námestie. Zdobená je iba krížom a Františkovým erbom. Prítomné davy príchod rakvy privítali potleskom.

Rakva s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka je vynášaná na Námestie sv. Petra vo Vatikáne počas jeho pohrebu v sobotu 26. apríla 2025. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

10:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Ríme nakrátko stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, potvrdil v sobotu Zelenského úrad. Obaja prezidenti sa v sobotu zúčastňujú na pohrebe pápeža Františka na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Informuje o tom agentúra AFP. „Schôdzka sa uskutočnila," povedal Zelenského hovorca Serhij Nykyforov novinárom bez uvedenia ďalších podrobností.

10:30 Takmer tri štvrtiny Poliakov pozitívne hodnotia pontifikát pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov. V deň jeho pohrebu to uviedla poľská tlačová agentúra PAP podľa prieskumu agentúry IBRiS.

10:20 Šutaj Eštok k rozlúčke s hlavou katolíckej cirkvi.

SVET SA DNES LÚČI S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM Nelúčia sa len veriaci katolíci, ale všetci ľudia, ktorých oslovila pápežova... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Saturday, April 26, 2025

10:00 Za účasti desaťtisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií sa v sobotu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne začala pohrebná omša za pápeža Františka. Pohrebné obrady vedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re.

9:56 Posledné prípravy pred začatím bohoslužby.

Posledné prípravy pred pohrebom pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

9:50 Na Svätopetrskom námestí, kde sa o chvíľu začne smútočný obrad pred pohrebom pápeža Františka, je už najmenej 140 000 ľudí, uviedla podľa agentúry AFP polícia.

9:40 Obradu sa účastnia viacerí svetoví lídri.

9:10 Bývalý americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill prichádzajú na pohreb pápeža Františka.

Bývalý americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill prichádzajú na pohreb pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Gregorio Borgia)

9:05 Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár na poslednej rozlúčke s hlavou katolíckej cirkvi.

Slovenský prezident Peter Pellegrini (v strede) a slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (vľavo) pred pohrebom pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber)

8:50 S pápežom Františkom, ktorého pohreb sa dnes uskutoční vo Vatikáne, sa v rovnaký deň rozlúčia aj v jeho rodnej Argentíne. O 10.00 h miestneho času (15.00 h SELČ) sa v Buenos Aires uskutoční smútočná omša a potom mestom prejde sprievod po miestach, kde pápež ako Jorge Mario Bergoglio pôsobil. Informovala o tom agentúra AFP.

8:30 Vstupy na Námestie sv. Petra otvorili o 5.30 h ráno, pričom pred každým z nich sa už počas noci vytvorili dlhé rady. Ďalšie desaťtisíce veriacich budú podľa očakávania lemovať šesťkilometrovú trasu cez centrum Ríma až k Bazilike Panny Márie Väčšej, kde bude pápež v súlade so svojím prianím pochovaný.

Veriaci odpočívajú na zemi pred Bazilikou svätého Petra, kde čakajú na pohreb pápeža Františka. (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

8:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil do Ríma, kde sa zúčastní na pohrebe pápeža Františka, informuje dnes agentúra AFP. O jeho účasti v piatok panovali pochybnosti. "Obradu sa zúčastní Volodymyr Zelenskyj, prvá dáma Olena Zelenská...," povedal hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov.

8:15 Na sobotňajšom pohrebe pápeža Františka sa očakáva účasť mnohých svetových lídrov. Vatikán potvrdil, že na poslednú rozlúčku so zosnulou hlavou katolíckej cirkvi pricestuje 130 delegácií a 50 hláv štátov vrátane prezidentov USA, Francúzska alebo Ukrajiny. Na pohreb sa tiež prídu pozrieť desaťtisíce veriacich. Udalosť preto budú sprevádzať výnimočné bezpečnostné opatrenia. Nad Rímom bude vyhlásená bezletová zóna. V nasadení budú stíhačky Eurofighter, protidronový systém, torpédoborec a tisíce príslušníkov bezpečnostných zložiek.

8:05 Zosnulý pápež František bude po viac ako sto rokoch prvou hlavou katolíckej cirkvi, ktorú nepochovajú na tradičnom mieste posledného odpočinku pontifikov, Bazilike svätého Petra. František si v poslednej vôli želal byť pochovaný v jeho obľúbenej Bazilike Panny Márie Väčšej vzdialenej asi šesť kilometrov od Vatikánu, v ktorej bol naposledy pochovaný pápež Klement IX. v roku 1669. Ide o najväčší mariánsky chrám v Ríme založený v 5. storočí. Bazilika je významná aj pre slovanské dejiny, keďže práve na tomto mieste v roku 867 schválil pápež Hadrián II. staroslovienčinu ako liturgický jazyk, informuje o tom denník Guardian a televízia CNN.

Drevená rakva so zinkovým vekom, v ktorej sú pozostatky zosnulého pápeža Františka počas obradu pečatenia rakvy v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP/Vatican Media)

8:00 Na Slovensku sa oficiálne začal štátny smútok. Potrvá do 18:00 hodiny.

SVET SA DNES LÚČI S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM, NA SLOVENSKU JE ŠTÁTNY SMÚTOK Vláda vyhlásila štátny smútok na sobotu od 8:00... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Friday, April 25, 2025

S pápežom sa prišlo osobne rozlúčiť asi 250-tisíc ľudí

Od stredajšieho dopoludnia do piatkového večera prišlo vzdať úctu zosnulému pápežovi Františkovi približne 250-tisíc ľudí. Telo pontifika bolo vystavené v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.

(Zdroj: TASR/AP/Emilio Morenatti)

Otvorenú rakvu s telom vystavili pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, nazývanom Oltár konfesie, v stredu o 11:00 hodine. Mnohí veriaci a pútnici čakali v rade pred chrámom vo štvrtok aj niekoľko hodín a na mieste sa tvorili dlhé rady. Bazilika zostala vo štvrtok otvorená pre verejnosť až do polnoci a v piatok do 19:00 hodiny. Následne sa pristúpilo k zapečateniu rakvy.

(Zdroj: TASR/AP/Alessandro Di Meo)

Hrob bude prístupný od nedele

Hrob pápeža Františka v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore bude môcť verejnosť navštíviť už v nedeľu 27. apríla ráno. Oznámil to hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

V tejto bazilike sa nachádza aj ikona Salus Populi Romani zobrazujúca Pannu Máriu s Ježiškom ako ochrankyňu Ríma. Tento obraz mal pápež vo zvláštnej úcte a prichádzal sa k nemu modliť pred každou zahraničnou cestou i po návrate do Ríma.

Britská stanica BBC s odvolaním sa na taliansky denník Il Messaggero zverejnila rozhovor s litovským kňazom Rolandasom Makrickasom, ktorý v bazilike pôsobí ako arcikňaz-koadjutor a ktorý podal svedectvo o tom, ako došlo k rozhodnutiu, že František bude pochovaný práve v tomto chráme.

Makrickas uviedol, že pápežom sa na túto tému rozprával v máji 2022 - František však oponoval, že pápeži sa pochovávajú v Bazilike sv. Petra. O týždeň neskôr však Makrickasovi zatelefonoval a požiadal, aby pre jeho hrob našiel v bazilike vhodné miesto - bude pochovaný v blízkosti ikony, ktorú mal tak rád, doplnila BBC.

Na pohrebe bude aj šéf KDH či minister Samuel Migaľ

Zo slovenských politikov prídu na poslednú rozlúčku aj predstavitelia opozície. Jedným z nich je aj prešovský župan a šéf Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. Na pohreb pricestuje aj so svojou manželkou a europoslankyňou Miriam Lexmann.

🕊️ Posledné zbohom pápežovi Františkovi Správu o smrti pápeža Františka som prijal s hlbokým zármutkom. Pre mňa... Posted by Milan Majerský on Thursday, April 24, 2025

Poslednú rozlúčku so Svätým otcom Františkom príde osobne podporiť aj minsiter investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, ktorý do Ríma vycestoval už v piatok 25. apríla podvečer.

⚫️ Dnes cestujem do Ríma, aby som sa rozlúčil s pápežom Františkom. Úprimne poviem – veľmi by som si želal, aby som tam... Posted by Samuel Migaľ on Friday, April 25, 2025

Pôsobenie pápeža Františka prekračovalo hranice katolíckej cirkvi, povedal poslanec Mažgút

Pôsobenie pápeža Františka prekračovalo hranice katolíckej cirkvi, či už sa prihováral k politikom, cirkevným hodnostárom alebo mládeži, ktorú sa snažil viesť k autentickému a nie materialistickému životu. Pri príležitosti sobotného pohrebu pápeža to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mažgút (Smer-SD).

Sám pápež sa podľa neho snažil žiť skromným životom a cirkev viedol k tomu, aby bola blízko k ľuďom. „Počas jeho návštevy v septembri 2021, keď navštívil Bratislavu, Košice, Prešov aj Šaštín, bolo možné zažiť jeho vľúdnosť a solidaritu aj k ľuďom na okraji spoločnosti,“ pripomenul poslanec. Význam pápeža Františka Slovensko podľa neho podčiarklo aj tým, že v deň jeho pohrebu vyhlásilo štátny smútok.